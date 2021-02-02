В течение января во Львове городская инспекция ГАСК провела более 80 внеплановых проверок на стройках. Поэтому инспекторы составили 26 постановлений о наложении штрафов на львовских застройщиков в общем на более чем 7 миллионов гривен.

Источник: Львовский горсовет

Штрафы накладывали только на застройщиков, у которых не было соответствующих разрешительных документов. Городская инспекция ГАСК продолжает проводить проверки.

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Что именно сделала городская инспекция ГАСК в январе

В январе городская инспекция ГАСК:

провела более 80 внеплановых проверок на объектах строительства;

выдала 37 предписаний – об устранении нарушений, о приостановлении выполнения строительных работ или о запрете эксплуатации;

вынесла 26 постановлений о наложении штрафа в сфере градостроительства на более 7,12 миллиона гривен;

стянула в бюджет 18,7 тысячи гривен.

Городская ГАСК, напомню, возобновила проверки на стройках Львова в декабре. До того времени почти 10 месяцев из-за реформы Госархстройинспекции Украины у них были связаны руки. И этим пользовались недобросовестные застройщики. К слову, проверки продолжаются,

– отметил заместитель мэра по градостроительству Любомир Зубач.

В основном санкции касались застройщиков, которые вели строительство без надлежащих разрешительных документов или с отклонениями от утвержденной градостроительной документации.