На протяжении января львовских застройщиков оштрафовали на более чем 7 миллионов гривен
В течение января во Львове городская инспекция ГАСК провела более 80 внеплановых проверок на стройках. Поэтому инспекторы составили 26 постановлений о наложении штрафов на львовских застройщиков в общем на более чем 7 миллионов гривен.
Источник: Львовский горсовет
Штрафы накладывали только на застройщиков, у которых не было соответствующих разрешительных документов. Городская инспекция ГАСК продолжает проводить проверки.
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Что именно сделала городская инспекция ГАСК в январе
В январе городская инспекция ГАСК:
- провела более 80 внеплановых проверок на объектах строительства;
- выдала 37 предписаний – об устранении нарушений, о приостановлении выполнения строительных работ или о запрете эксплуатации;
- вынесла 26 постановлений о наложении штрафа в сфере градостроительства на более 7,12 миллиона гривен;
- стянула в бюджет 18,7 тысячи гривен.
Городская ГАСК, напомню, возобновила проверки на стройках Львова в декабре. До того времени почти 10 месяцев из-за реформы Госархстройинспекции Украины у них были связаны руки. И этим пользовались недобросовестные застройщики. К слову, проверки продолжаются,
– отметил заместитель мэра по градостроительству Любомир Зубач.
В основном санкции касались застройщиков, которые вели строительство без надлежащих разрешительных документов или с отклонениями от утвержденной градостроительной документации.
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