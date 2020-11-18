Во Львове на выходных 14 – 15 ноября стражи порядка составляли протоколы на нарушителей карантина выходного дня. В то же время мэр города Андрей Садовый заявил, что все протоколы будут обжалованы.

Об этом Садовый рассказал 18 ноября во время дебатов кандидатов в мэры Львова, сообщает 24 канал.

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Что сказал Садовый

Эти протоколы, которые полиция выписала, будут кассированы. Я отношусь к этому с оптимизмом,

– рассказал мэр Львова.

Он также возмутился тем, что Верховная Рада не приняла проект постановления № 4381 о рекомендации правительству отменить карантин выходного дня.

"Пообщайтесь с львовским бизнесом. Они вам расскажут, как мы им помогаем. Как в начале года освободили их от максимального количества налогов. Другие города берут с нас пример. Государство деньги не выделяет. Единственные деньги, которые мы получаем, являются от львовского малого и среднего бизнеса, – подчеркнул Садовый.

В то же время он добавил, что львовские предприниматели выделили 60 миллионов гривен для медицинских учреждений.

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Карантин выходного дня во Львове: главное

Кабинет министров ввел в Украине карантин выходного дня, который начал действовать с 14 – 15 ноября.

Предварительно ограничения ввели на 3 недели – до конца ноября.

Согласно им, на выходных в Украине могут работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС и банки.

Рестораторы и предприниматели в разных городах Украины вышли на протест. Из-за новых ограничений они потеряют значительную часть своей прибыли.

Из-за этого Садовый сообщил, что исполком городского совета отменил выходные во Львове до конца ноября.

Так, предприниматели могут не придерживаться карантина выходного дня, потому что выходных в городе просто нет.

Кроме того, мэр Львова заявил, что все предприниматели смогут звонить на горячую линию города, если кто-то будет препятствовать им работать.

Однако 14 – 15 ноября правоохранители во Львове проверяли, придерживаются ли карантина общественные заведения и рынки.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала