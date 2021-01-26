На Львовщине в городе Рудки 25 января 57-летний рыбак провалился под лед. Несмотря на усилия медиков и спасателей сохранить ему жизнь не удалось – мужчина скончался в отделении Самборской скорой медицинской помощи.

Источник: ГСЧС Львовщины. Инцидент произошел около 14:53 на озере в Рудках. К спасению рыбака привлекли 11 спасателей. Интересно Львовянину, которого несколько суток искали в Карпатах, грозит ампутация Как мужчина провалился под лед Около 14:53 спасателям поступило сообщение о том, что на озере в Рудках под лед провалился 57-летний мужчина.

На место происшествия немедленно выехали спасатели.

Там они увидели, что рыбак провалился под лед на расстоянии около 30 метров от берега.

Мужчина держался за обломок льда, чтобы не утонуть. Глубина в этом месте составляла 2 – 2,5 метра.

Спасатели с помощью ручной пожарной лестницы, веревки и спасательного круга добрались до пострадавшего и вытащили мужчину на берег.

Там медики скорой оказали ему первую медицинскую помощь и отвезли в больницу.

Мужчина скончался в приемном отделении Самборской скорой медицинской помощи.

К спасению рыбака привлекли 11 спасателей и 2 единицы спецтехники. Обратите внимание! Выходить на тонкий лед очень опасно! Особенно это предостережение касается рыбаков, которые несмотря на опасность испытывают судьбу посреди замерзших водоемов. Помните, что ни одно хобби не стоит того, чтобы подвергать риску собственную жизнь. Смотрите фото с места инцидента / Фото ГСЧС Львовщины