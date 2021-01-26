Провалился под лед: на Львовщине погиб 57-летний рыбак – фото
В Рудках рыбак провалился под лед и погиб / ГСЧС Львовщины
На Львовщине в городе Рудки 25 января 57-летний рыбак провалился под лед. Несмотря на усилия медиков и спасателей сохранить ему жизнь не удалось – мужчина скончался в отделении Самборской скорой медицинской помощи.
Источник: ГСЧС Львовщины.
Инцидент произошел около 14:53 на озере в Рудках. К спасению рыбака привлекли 11 спасателей.
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Как мужчина провалился под лед
- Около 14:53 спасателям поступило сообщение о том, что на озере в Рудках под лед провалился 57-летний мужчина.
- На место происшествия немедленно выехали спасатели.
- Там они увидели, что рыбак провалился под лед на расстоянии около 30 метров от берега.
- Мужчина держался за обломок льда, чтобы не утонуть. Глубина в этом месте составляла 2 – 2,5 метра.
- Спасатели с помощью ручной пожарной лестницы, веревки и спасательного круга добрались до пострадавшего и вытащили мужчину на берег.
- Там медики скорой оказали ему первую медицинскую помощь и отвезли в больницу.
- Мужчина скончался в приемном отделении Самборской скорой медицинской помощи.
- К спасению рыбака привлекли 11 спасателей и 2 единицы спецтехники.
Смотрите фото с места инцидента / Фото ГСЧС Львовщины
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