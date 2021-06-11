Злоумышленника задержали на следующий день после убийства. Ему грозит тюрьма.

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Мужчина зарезал пенсионера во время попойки

Правоохранители установили, что 36-летний житель одного из сел Стрыйского района 8 марта примерно в 13:00 встретил на улице 88-летнего пенсионера.

Подозреваемый помог ему зайти в квартиру.

Там мужчины устроили попойку, во время которой между ними возник конфликт.

Словесная перепалка быстро переросла в драку.

Гость жестоко избил пенсионера металлической палкой.

Затем он несколько раз ударил его ножом в голову и убежал.

Тело погибшего утром следующего дня нашла его опекунша.

Вскоре правоохранители задержали злоумышленника.



Мужчина жестоко убил пенсионера / Фото Львовской облпрокуратуры

Вскоре состоится судебное заседание

Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве. Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 15 лет.

Правоохранители завершили проводить досудебное расследование. Обвинительный акт направили на рассмотрение суда. Вскоре злоумышленнику выберут наказание.

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Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой / Фото полиции Львовской области