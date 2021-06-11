Провел пенсионера домой и убил: на Львовщине будут судить злоумышленника – фото

11 июня 2021 , 16:18
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Источник:

Львовская облпрокуратура

В Ходорове 8 Марта 36-летний мужчина во время попойки жестоко убил пенсионера. Правоохранители наконец завершили проводить расследование. Вскоре состоится суд.

Злоумышленника задержали на следующий день после убийства. Ему грозит тюрьма.

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Мужчина зарезал пенсионера во время попойки

  • Правоохранители установили, что 36-летний житель одного из сел Стрыйского района 8 марта примерно в 13:00 встретил на улице 88-летнего пенсионера.
  • Подозреваемый помог ему зайти в квартиру.
  • Там мужчины устроили попойку, во время которой между ними возник конфликт.
  • Словесная перепалка быстро переросла в драку.
  • Гость жестоко избил пенсионера металлической палкой.
  • Затем он несколько раз ударил его ножом в голову и убежал.
  • Тело погибшего утром следующего дня нашла его опекунша.
  • Вскоре правоохранители задержали злоумышленника.


Мужчина жестоко убил пенсионера / Фото Львовской облпрокуратуры

Вскоре состоится судебное заседание

Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве. Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 15 лет.

Правоохранители завершили проводить досудебное расследование. Обвинительный акт направили на рассмотрение суда. Вскоре злоумышленнику выберут наказание.

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Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой / Фото полиции Львовской области

Автор: Ольга Котів