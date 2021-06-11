Провел пенсионера домой и убил: на Львовщине будут судить злоумышленника – фото

В Ходорове 8 Марта 36-летний мужчина во время попойки жестоко убил пенсионера. Правоохранители наконец завершили проводить расследование. Вскоре состоится суд.
Злоумышленника задержали на следующий день после убийства. Ему грозит тюрьма.
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Мужчина зарезал пенсионера во время попойки
- Правоохранители установили, что 36-летний житель одного из сел Стрыйского района 8 марта примерно в 13:00 встретил на улице 88-летнего пенсионера.
- Подозреваемый помог ему зайти в квартиру.
- Там мужчины устроили попойку, во время которой между ними возник конфликт.
- Словесная перепалка быстро переросла в драку.
- Гость жестоко избил пенсионера металлической палкой.
- Затем он несколько раз ударил его ножом в голову и убежал.
- Тело погибшего утром следующего дня нашла его опекунша.
- Вскоре правоохранители задержали злоумышленника.
Мужчина жестоко убил пенсионера / Фото Львовской облпрокуратуры
Вскоре состоится судебное заседание
Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве. Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 15 лет.
Правоохранители завершили проводить досудебное расследование. Обвинительный акт направили на рассмотрение суда. Вскоре злоумышленнику выберут наказание.
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Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой / Фото полиции Львовской области