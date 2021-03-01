Сотрудники Галицкой таможни нашли в почтовых отправлениях пули, гильзы и части оружия, которые задекларировали как витамины. Разыскать запрещенные товары таможенникам помогла служебная собака.

Пули, гильзы и части оружия нашли в 3 международных почтовых отправлениях. Их прислали в Украину из США. К теме Более 700 пачек сигарет в Land Rover: пограничники задержали контрабандиста – фото Как таможенники нашли пули в посылках Во время таможенного досмотра 3 международных почтовых отправлений таможенники с помощью служебной собаки нашли 2,6 тысячи пуль, 50 гильз, спусковой механизм и раму к огнестрельному оружию.

Согласно почтовым таможенным декларациям, их прислали из США жителям разных областей Украины.

Пули и части оружия задекларировали как "вещи домашнего обихода" и "витамины".

Таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил за "недекларирование товаров коммерческого назначения".

Всю контрабанду изъяли. Смотрите фото, что именно нашли таможенники / Фото Галицкой таможни