Пули вместо витаминов: таможенники нашли в почтовых отправлениях запрещенные товары – фото
Служебная собака нашла в почтовых отправлениях пули / Галицкая таможня
Сотрудники Галицкой таможни нашли в почтовых отправлениях пули, гильзы и части оружия, которые задекларировали как витамины. Разыскать запрещенные товары таможенникам помогла служебная собака.
Источник:Галицкая таможня
Пули, гильзы и части оружия нашли в 3 международных почтовых отправлениях. Их прислали в Украину из США.
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Как таможенники нашли пули в посылках
- Во время таможенного досмотра 3 международных почтовых отправлений таможенники с помощью служебной собаки нашли 2,6 тысячи пуль, 50 гильз, спусковой механизм и раму к огнестрельному оружию.
- Согласно почтовым таможенным декларациям, их прислали из США жителям разных областей Украины.
- Пули и части оружия задекларировали как "вещи домашнего обихода" и "витамины".
- Таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил за "недекларирование товаров коммерческого назначения".
- Всю контрабанду изъяли.
Смотрите фото, что именно нашли таможенники / Фото Галицкой таможни
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