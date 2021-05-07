П'яний водій відстрілювався від патрульних з рушниці: йому загрожує довічне ув'язнення – фото

Інцидент трапився у березні 2021 року. Правоохоронці хотіли зупинити автівку чоловіка через порушення правил дорожнього руху.

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Водій відстрілювався від патрульних з рушниці

За матеріалами слідства, у березні в Запитові п'яний 30-річний житель села Наконечне Друге, кермуючи автівкою Chevrolet, порушив правила дорожнього руху.

Чоловік не захотів зупинятись на вимогу патрульних і почав втікати.

Згодом його авто застрягло в полі. Водій вийшов із салону, прихопивши з собою мисливську рушницю, й продовжив втікати вже пішки.

Під час цього він стріляв у правоохоронців.

На щастя, чоловік ні в кого не влучив.

Врешті поліцейські його затримали.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у затриманого кастет та понад 1,7 кілограма бурштину, на який у нього не було відповідних документів.

Вартість коштовного каміння становить понад 17 тисяч гривень.



Водій стріляв у патрульних з рушниці / Фото Львівської облпрокуратури

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Чоловікові загрожує довічне ув'язнення

Затриманому повідомили про підозру за 3 статтями Кримінального кодексу:

незаконне придбання, зберігання та перевезення бурштину;

носіння та зберігання кастету без передбаченого законом дозволу;

замах на вбивство правоохоронців під час виконання ними службових обов'язків.

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 9 до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.

Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування. Вони скерували обвинувальний акт до суду. Невдовзі суддя обере підозрюваному покарання.



Чоловікові загрожує довічне ув'язнення / Фото Львівської облпрокуратури



Правоохоронці завершили розслідування / Фото Львівської облпрокуратури



Обвинувальний акт скерували до суду / Фото Львівської облпрокуратури