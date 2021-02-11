Львів 11 лютого ще більше засипало снігом. Тому мер Львова Андрій Садовий спільно з членами міської комісії з надзвичайних ситуацій запропонували роботодавцям міста зробити п'ятницю, 12 лютого, вихідним днем.

За словами Садового, вночі 11 лютого у Львові випало до 35 сантиметрів снігу. На засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій обговорили, як діятимуть під час боротьби з наслідками негоди.

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Що саме вирішила комісія

Міська комісія з надзвичайних ситуацій рекомендує усім закладам, установам та підприємствам Львівської МТГ зробити п'ятницю вихідним днем, або ж працювати дистанційно. Також Садовий розповів, як працюватимуть школи та дитячі садочки.

Садочки працюватимуть у режимі чергових груп. Школи переходять на дистанційне навчання, але будуть відкритими для учнів, які не мають з ким залишитись вдома,

– зазначив мер.

Також, за словами міського голови у Львові посилять роботу соціальних установ. У Львові працюють 2 пункти обігріву для бездомних людей.

"Якщо ви побачили на вулиці людину, яка потребує допомоги, телефонуйте 233 – 14 – 79, або 1580", – додав Садовий.

Міський голова звернувся до львів'ян з проханням залишатись вдома та не бути байдужими. Адже потрібно допомогти двірникам розчистити сніг біля будинків.

Зверніть увагу! У Львові, за прогнозами синоптиків, 11 лютого випаде місячна норма снігу. Наступного дня негода не вщухне. Тож комунальники працюватимуть цілодобово у посиленому режимі.