Пырнул женщину ножом в сердце: На Львовщине убийцу задержали за 30 минут – фото
На Львовщине 27 октября мужчина на улице ударил женщину ножом в грудь. Правоохранителям нужно было только 30 минут, чтобы найти и задержать убийцу.
Инцидент произошел в одном из сел Жовковского района около обеда. Мужчина зарезал женщину из-за конфликта. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба полиции Львовщины.
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Как задержали злоумышленника
- Обеспокоенные местные жители позвонили в полицию. Они рассказали, что неизвестный мужчина ударил ножом в сердце их односельчанку и скрылся.
- Ранение было смертельное. Несмотря на усилия медиков, 75-летняя местная жительница скончалась.
- На место вызова сразу выехали правоохранители. В течение 30 минут мужчину нашли. Злоумышленником оказался 60-летний местный житель.
- Полицейские установили, что он пырнул женщину ножом в сердце из-за конфликта между ними.
Мужчина пырнул женщину ножом из-за конфликта / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Максимальное наказание, которое грозит мужчине за это преступление – до 15 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.
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