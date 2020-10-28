На Львовщине 27 октября мужчина на улице ударил женщину ножом в грудь. Правоохранителям нужно было только 30 минут, чтобы найти и задержать убийцу.

Инцидент произошел в одном из сел Жовковского района около обеда. Мужчина зарезал женщину из-за конфликта. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба полиции Львовщины.

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Как задержали злоумышленника

Обеспокоенные местные жители позвонили в полицию. Они рассказали, что неизвестный мужчина ударил ножом в сердце их односельчанку и скрылся.

Ранение было смертельное. Несмотря на усилия медиков, 75-летняя местная жительница скончалась.

На место вызова сразу выехали правоохранители. В течение 30 минут мужчину нашли. Злоумышленником оказался 60-летний местный житель.

Полицейские установили, что он пырнул женщину ножом в сердце из-за конфликта между ними.



Мужчина пырнул женщину ножом из-за конфликта / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Максимальное наказание, которое грозит мужчине за это преступление – до 15 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.