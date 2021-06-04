Пытали раскаленным утюгом и грабили: на Львовщине суд наказал банду рэкетиров

Городокский райсуд вынес приговор 3 злоумышленникам, которые избивали и грабили жителей Львовщины. Они врывались в дома, пытали их владельцев горячим утюгом и забирали все ценные вещи.
Членами банды были 3 жителей Львовщины. Двое злоумышленников частично признали свою вину.
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Банда рэкетиров грабила жителей области
- В приговоре суда говорится, что утром 10 сентября 2018 года 31-летний ранее судимый за грабежи и разбои житель Яворова и 27-летний львовянин ворвались в один из домов в Малехове.
- Злоумышленники взломали входную металлопластиковую дверь и напали на хозяина.
- Нападавшие, угрожая пистолетом, связали пострадавшего.
- Они пытали его раскаленным утюгом, чтобы мужчина отдал все ценные вещи.
- Злоумышленники вынесли из дома деньги, компьютеры и золото.
- В тот же день злоумышленники вместе с сообщником, 34-летним жителем Каменного, ограбили еще один дом в городе Судовая Вишня.
- Мужчины били и запугивали пистолетом 44-летнюю женщину.
- Наконец она отдала им украшения и технику.
- Всего злоумышленники ограбили своих жертв на почти 240 тысяч гривен.
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Суд вынес злоумышленникам приговор
Во время судебного заседания 31-летний житель Яворова отказался от дачи показаний. Он не признал своей вины. Мужчина отметил, что пострадавшие не могли его опознать, ведь все трое нападавших были в масках. Двое других злоумышленников признали свою вину, однако лишь частично.
Судья поддержал позицию прокуратуры и признал обвиняемых виновными в "групповом нападении для завладения чужим имуществом, совмещенном с проникновением в жилище и с угрозами насилия". Яворовчанину назначили 10 лет за решеткой с конфискацией имущества, а двум другим – по 8 лет в тюрьме также с конфискацией имущества.