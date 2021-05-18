Авария произошла на улице Замарстыновской в 21:20. К счастью, в ДТП никто существенно не пострадал.
Интересно Тройное ДТП и "встреча" с локомотивом: на Львовщине пьяный водитель устроил аварию
Водитель пыталась обогнать трамвай
- В начале улицы Замарстиновской авто Ford Fiesta зажало между двумя трамваями.
- Водитель пыталась обогнать трамвай, который ехал впереди, однако она не заметила, что навстречу ехал еще один.
- В результате ДТП легковушка попала под колеса электротранспорта.
- Авто раздробило полностью. В легковушке вырвались колеса и помялась передняя часть.
- По информации "Варта1", авто забрал эвакуатор. Ремонту оно не подлежит.
- Трамваи, в свою очередь, существенных повреждений не получили.
Смотрите видео с места ДТП:
К теме Уснула за рулем: во Львове авто 55-летней водителя врезалось в дерево и перевернулась – видео
В машине находился маленький ребенок
В салоне легковушки находилась семья с 3-летним ребенком. К счастью, никто существенных травм не получил. Известно, что девочка сидела в автокресле. После ДТП ее вытащили из салона и передали медикам для осмотра. 32-летняя водитель также обратилась в больницу за медицинской помощью.
Обоих водителей трамваев проверили на состояние опьянения. Результат оказался отрицательным. В "Львовэлектротрансе" рассказали, что из-за ДТП простой трамваев длился полтора часа. Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливает полиция.
Смотрите фото с места ДТП / Фото "Варта1"