Авария произошла на улице Замарстыновской в ​​21:20. К счастью, в ДТП никто существенно не пострадал.

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Водитель пыталась обогнать трамвай

В начале улицы Замарстиновской авто Ford Fiesta зажало между двумя трамваями.

Водитель пыталась обогнать трамвай, который ехал впереди, однако она не заметила, что навстречу ехал еще один.

В результате ДТП легковушка попала под колеса электротранспорта.

Авто раздробило полностью. В легковушке вырвались колеса и помялась передняя часть.

По информации "Варта1", авто забрал эвакуатор. Ремонту оно не подлежит.

Трамваи, в свою очередь, существенных повреждений не получили.

Смотрите видео с места ДТП:

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В машине находился маленький ребенок

В салоне легковушки находилась семья с 3-летним ребенком. К счастью, никто существенных травм не получил. Известно, что девочка сидела в автокресле. После ДТП ее вытащили из салона и передали медикам для осмотра. 32-летняя водитель также обратилась в больницу за медицинской помощью.

Обоих водителей трамваев проверили на состояние опьянения. Результат оказался отрицательным. В "Львовэлектротрансе" рассказали, что из-за ДТП простой трамваев длился полтора часа. Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливает полиция.

Смотрите фото с места ДТП / Фото "Варта1"