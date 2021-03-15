Хотел доказать отсутствие пандемии: в больнице на Закарпатье задержали активиста из Львова
В Иршаве на Закарпатье 13 марта скандально известный львовский активист Остап Стахив ворвался в инфекционное отделение районной больницы. Он пытался доказать, что коронавирус — выдумка. Впоследствии мужчину задержала полиция.
Источник:Zaxid.net
Информацию об этом "коронаскептик" опубликовал на своей странице в фейсбуке. На видео видно, что он был там не один, а со своими сторонниками.
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Почему Стахив ворвался в больницу
Это не первый случай, когда он врывается в больницы, где лечат больных коронавирусом. Всегда в таких ситуациях он ведет трансляцию в сети и убеждает подписчиков в отсутствии пандемии коронавируса.
В районной больнице мужчина называл себя "свободным журналистом" и заходил в палаты, чтобы пообщаться с пациентами.
На этот раз полицию вызвали врачи.
Как наказали злоумышленников
- Их отвезли в отдел полиции.
- После составления админпротокола задержанных отпустили.
- Теперь их ждет наказание по статье о нарушении карантина.
- Она предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
Кто такой Остап Стахив?
35-летнего активиста знают во Львове как провокатора и председателя общественной организации "Идея нации". Его несколько раз бросали в мусорник и обливали зеленкой за организацию, якобы, проплаченных митингов и расследований.
В 2015 выдвигался на пост мэра Винников от Украинской республиканской партии. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду. Тогда он публиковал социологию о своей поддержке более 18% избирателей, но набрал 1,2% голосов избирателей. В 2020 году баллотировался на пост мэра Львова. С начала карантина устраивал провокации в больницах Львова и других городов. Транслировал свои нарушения в соцсетях и убеждал, что никакой пандемии нет. В декабре 2020 года проводил пикеты против вакцинации.
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