В Иршаве на Закарпатье 13 марта скандально известный львовский активист Остап Стахив ворвался в инфекционное отделение районной больницы. Он пытался доказать, что коронавирус — выдумка. Впоследствии мужчину задержала полиция.

Информацию об этом "коронаскептик" опубликовал на своей странице в фейсбуке. На видео видно, что он был там не один, а со своими сторонниками.

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Почему Стахив ворвался в больницу

Это не первый случай, когда он врывается в больницы, где лечат больных коронавирусом. Всегда в таких ситуациях он ведет трансляцию в сети и убеждает подписчиков в отсутствии пандемии коронавируса.

В районной больнице мужчина называл себя "свободным журналистом" и заходил в палаты, чтобы пообщаться с пациентами.

На этот раз полицию вызвали врачи.

Как наказали злоумышленников

Их отвезли в отдел полиции.

После составления админпротокола задержанных отпустили.

Теперь их ждет наказание по статье о нарушении карантина.

Она предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч гривен.