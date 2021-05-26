Инцидент произошел на перекрестке улиц Стрыйская – Научная. Женщина возвращалась со свадьбы, ради которой приехала во Львов на несколько дней.

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Школьник в Балаклаве напал на одесситку

По материалам следствия, ночью 21 сентября 2020 года вблизи перекрестка улиц Стрыйская – Научная 18-летний парень пытался изнасиловать 26-летнюю женщину.

Одесситка приехала во Львов на свадьбу. Когда на нее напал школьник, она как раз возвращалась с празднования.

Парень подкрался к ней сзади и напал. Львовянину удалось стянуть с женщины белье и колготы.

Однако, к счастью, одесситка отбилась от нападающего тортом и сумкой и убежала.

После этого она вызвала полицию. Правоохранители задержали школьника в сквере на улице Стрыйской.

В суде парень признал свою вину. Школьник рассказал, что ему стыдно за свое поведение.

По словам львовянина, примерно в 4:00 он увидел на улице Стрыйской женщину и захотел с ней познакомиться.

Школьник был в кепке и Балаклаве. Он зашел за одесситкой во двор между домами.

Там парень схватил ее и пытался изнасиловать. Объяснить своего поступка львовянин не смог.

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Суд освободил парня от наказания

В приговоре суда указано, что 18-летний парень является учеником 10 класса учебно-реабилитационного центра "Оберег". Он состоит на учете во Львовском областном клиническом психоневрологическом диспансере. По заключению судебно-психиатрического эксперта, львовянин нет психической болезни, но у него есть умственная отсталость. Однако экспертиза установила, что парень осознает значение своих действий и может ими управлять.

Судья Сиховского райсуда Львова Людмила Сабара, исследовав материалы дела, признала львовянина виновным в попытке изнасилования. Ему назначили 3 года за решеткой. Однако суд освободил парня от отбывания наказания, дав вместо этого 1,5 года условного срока.