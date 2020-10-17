Во Львове 16 октября задержали 35-летнего гражданина Турции. Он причастен к организации переправки нелегальных мигрантов через украинско-венгерскую границу.

В январе 2019 года иностранец пытался переправить через границу семерых граждан Турции. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Задержание провели офицеры Мукачевского пограничного отряда совместно с сотрудниками Нацполиции. Гражданину Турции уже объявили о подозрении по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу".

Если вину мужчины докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

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