Пытался переправить нелегальных мигрантов: во Львове задержали гражданина Турции
Во Львове 16 октября задержали 35-летнего гражданина Турции. Он причастен к организации переправки нелегальных мигрантов через украинско-венгерскую границу.
В январе 2019 года иностранец пытался переправить через границу семерых граждан Турции. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
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Задержание провели офицеры Мукачевского пограничного отряда совместно с сотрудниками Нацполиции. Гражданину Турции уже объявили о подозрении по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу".
Если вину мужчины докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
Главные задержания на украинских границах за последнее время
- Во львовском аэропорту пограничники задержали женщину с фальшивым паспортом, которая пыталась вывезти в Турцию троих детей.
- На Львовщине задержали лжепограничника, который двигался в сторону Польши. Мужчина оказался гражданином Латвии.
- На границе с Польшей задержали жителя Львова, который пытался вывезти почти килограмм амфетамина.
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