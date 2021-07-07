Пытался залезть в собственную квартиру: во Львове трагически погиб 30-летний мужчина

7 июля 2021 , 14:57
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Источник:

ZAXID.NET

Во Львове 7 июля произошел несчастный случай – с 3 этажа сорвался мужчина. Он пытался залезть в собственную квартиру, однако упал и погиб.

Трагический инцидент произошел в микрорайоне Подзамче, на улице Ковалевской. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Львовянин погиб при попытке залезть в собственную квартиру

  • В полдень 7 июля на улице Ковалевской мужчина упал с 3 этажа.
  • Он получил тяжелые травмы и скончался на месте.
  • В полиции подтвердили информацию об этом несчастном случае.
  • Вызов поступил в полицию примерно в 12:15.
  • Погибшим оказался 30-летний львовянин.
  • Сейчас на месте происшествия работают следователи.
  • Они пытаются установить обстоятельства его гибели.
  • Правоохранители пока не предоставляют больше деталей.
  • Однако свидетели происшествия отметили, что у львовянина не было ключей от своей квартиры.
  • Он решил залезть туда через окно. Однако мужчина не удержался и упал.
Заметьте! Улица Ковалевской – одна из самых коротких улиц Львова. Там расположены несколько домов, которые построили в начале 20 века.
Автор: Ольга Котів