Пытался залезть в собственную квартиру: во Львове трагически погиб 30-летний мужчина
7 июля 2021 , 14:57Читати новину українською
Источник:ZAXID.NET
Во Львове 7 июля произошел несчастный случай – с 3 этажа сорвался мужчина. Он пытался залезть в собственную квартиру, однако упал и погиб.
Трагический инцидент произошел в микрорайоне Подзамче, на улице Ковалевской. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Львовянин погиб при попытке залезть в собственную квартиру
- В полдень 7 июля на улице Ковалевской мужчина упал с 3 этажа.
- Он получил тяжелые травмы и скончался на месте.
- В полиции подтвердили информацию об этом несчастном случае.
- Вызов поступил в полицию примерно в 12:15.
- Погибшим оказался 30-летний львовянин.
- Сейчас на месте происшествия работают следователи.
- Они пытаются установить обстоятельства его гибели.
- Правоохранители пока не предоставляют больше деталей.
- Однако свидетели происшествия отметили, что у львовянина не было ключей от своей квартиры.
- Он решил залезть туда через окно. Однако мужчина не удержался и упал.