В Львове 16 февраля от сосулек очистили 250 домов и 12 образовательных учреждений. Однако работы не заканчиваются – львовские коммунальщики продолжают активно бороться с нависанием снега и льда на крышах.

Директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС Александр Одинец рассказал, что сейчас самый острый вопрос – это намерзание сосулек и груды снега на крышах. Для их устранения привлекают вышки и профессиональных альпинистов.

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Как львовские коммунальщики борются с сосульками

В течение 16 февраля коммунальщики очистили от сосулек 250 домов и 12 учебных заведений. Сейчас работы по расчистке крыш продолжаются. Горожан просят быть внимательными и осторожными.

К работе было привлечено 9 единиц спецтехники. Сегодня эти работы продолжаются. Все места, где есть такие нависания, мы стараемся огородить и обозначить сигнальными лентами. Поэтому призываем жителей быть осторожными и внимательными,

– рассказал Одинец.

По словам чиновника, если в результате падения сосульки или снега повредилось имущество, то в первую очередь нужно позвонить на Горячую линию города по номеру 1580. Специалисты распределят такое обращение с исполнителями для реагирования. Также можно позвонить в райадминистрацию, департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС или к балансодержателю дома – управляющей компании или ТСЖ.

"Возмещать убытки за повреждение имущества или травмирование прохожих должен владелец или балансодержатель дома или же лицо, отвечающее за надлежащее состояние здания", – подытожил Одинец.

Смотрите фото, как во Львове очищают крыши от сосулек и снега / Фото ЛГС

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Водителей призывают не парковаться под домами, где есть сосульки

В мэрии просят владельцев частных авто не парковаться возле домов, где есть нависание снега и сосулек.

Просим жителей быть особенно осторожными из-за нависания на крышах сосулек и снега. Также просим не оставлять свои авто в неустановленных местах, в частности – возле домов, где есть такие нависания,

– отметили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС.

Работы по ликвидации сосулек и снега продолжаются. Места, где есть нависание, огораживают сигнальными лентами.



Как уберечься от сосулек и снега / Инфографика 24 канала