Во Львове выпало более 30 сантиметров снега. Уже несколько суток коммунальные службы города пытаются расчистить улицы. По состоянию на 9 февраля во Львове работают 1653 дворника и 141 единица снегоуборочной техники.

Во Львове продолжают расчищать город от снега. Как рассказала заместитель городского главы по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк за последние 2 суток выпало 87% от месячной нормы осадков.

Актуально Садовый и местные власти самостоятельно отгребают снег в центре Львова: фото, видео

Коммунальные службы работают в усиленном режиме

По словам Маруняк, все коммунальные службы в течение последних 3 дней работают в усиленном режиме. Ночью 9 февраля для уборки города привлекли 134 единицы техники и использовали 366 кубических метров пескосмеси. Также во Львове посыпали тротуары и площади солью. На это коммунальные службы использовали 53 тонны соли и реагентов.

Утром и сейчас работают 1653 дворника. Они уже третий день подряд убирают остановки, бордюрную часть, пешеходные переходы, тротуары. Дворники работают до 12:00. Затем у них обед, передышка, и после обеда работы продолжаются,

– добавила чиновница.

Также для расчистки львовских дорог и тротуаров привлекли 141 единицу техники. Коммунальные службы работают круглосуточно, останавливаются только для пересменки водителей в 8:00 и в 20:00.

"Сейчас для уборки мы привлекаем еще и дополнительную технику. Сегодня дополнительно имеем 29 единиц техники и 284 человека – это работники военных частей, высших учебных заведений, предприниматели", – рассказала Маруняк.

По словам чиновницы, снегоуборочная техника 8 февраля работала на улицах города с 21:00, однако в 1:30 начал падать снег, который снова засыпал, и коммунальщикам пришлось расчищать те же улицы.

"Сейчас тяжелые погодные условия. Поэтому в городском совете создан штаб, который мониторит ситуацию по уборке города. Ежедневно в 17:00 мы обсуждаем, какой была ситуация в течение дня, и как будем работать ночью", – подытожила заместитель мэра.

Интересно Львов замело снегом: волшебные фото и видео

Мэрия призывает ОСМД, управляющие компании и львовян убирать снег возле своих домов

Львовская мэрия призывает объединения совладельцев многоквартирных домов, частные управляющие компании и жителей, дома которых на самоуправлении, убирать снег возле своих домов. По словам Маруняк, во Львове 82,2% таких домов.

Это 1500 домов, в которых создано ОСМД, 434 дома на самоуправлении, 93 дома – в управлении частных управляющих компаний, также есть 5,5 тысячи домов, которые в управлении коммунальных управляющих компаний, и по состоянию на сейчас у нас идет реформа жилищно-коммунального хозяйства,

– отметила чиновница.

Маруняк добавила, что в соответствии с украинским законодательством убирать возле домов ОСМД и частных управляющих компаний, должны ОСМД или управляющие компании, а если дом находится на самоуправлении, тогда жители должны убирать снег самостоятельно.