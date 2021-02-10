Во Львове продолжают расчищать улицы от заносов. Ночью и утром 10 февраля в городе работали 97 единиц снегоочистительной техники. Работники коммунальных предприятий расчищают снег круглосуточно.

Заместитель мэра Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк рассказала, что для посыпки улиц использовали 465 кубических метров пескосмеси и 4 тонны реагентов и соли. Коммунальные службы продолжают работать.

К теме Во Львове еще больше разгуляется непогода: Садовый призвал горожан не использовать автомобили

Как во Львове убирают улицы от снега

По словам Маруняк, ситуация по уборке улиц Львова от снега уже лучше.

В связи с тем, что снег падал с 20:30 до 6:00, то ситуация у нас хорошая. Магистрали расчищены хорошо, транспорт ездит нормально, снег вывозили всю ночь в Галицком районе. Внутриквартальные дороги почищены не очень хорошо, но уже значительно лучше, чем было, поэтому продолжаем их прочищать,

– добавила заместитель мэра.

Также коммунальщики продолжают чистить остановки, переходы и тротуары. Маруняк отметила, что в городе работает гораздо больше дворников. В течение ночи работала техника. По состоянию на утро работы не закончились – сейчас на улицах города работают тракторы и дворники.

"Сейчас задача для районов – максимально очистить внутриквартальные дороги, и вывезти снег с тех улиц, где узкие тротуары. Мы еще привлекли технику дополнительно от частных предприятий – грейдеры, трактора, поэтому работаем в интенсивном режиме", – рассказала Маруняк.

Она отметила, что, по сравнению с началом снегопадов, сейчас на улицах города стало больше дворников, а система работает лучше благодаря ответственным людям.

Обратите внимание! Всего во Львове к работе в зимний период привлекли 138 единиц снегоочистительной техники. Также у города 24 тысячи тонн песчано-солевой смеси, ориентировочно 5,5 тысячи тонн чистой технической соли и 86 тонн химического реагента.

Смотрите фото, как ночью коммунальщики боролись с непогодой / Фото Романа Балука