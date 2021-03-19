Работники "Південного" пикетировали Львовский горсовет: каковы их требования
Предприниматели, работающие на территории частного рынка "Південний", вышли 19 марта в Ратушу. Они выразили свое возмущение жестким карантином в регионе.
Источник:ZAXID.NET
Из-за локдауна на Львовщине работу непродовольственного рынка временно остановили. Однако руководство торговой площадки требует оплачивать аренду, несмотря на карантинные ограничения.
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Какова позиция местных властей
Андрей Садовый предложил обратиться от исполнительного комитета города к владельцам помещений, которые имеют арендаторов. Он выразил надежду, что владельцы торговых площадей сделают шаг на встречу и отменят арендную плату на время локдауна.
Относительно коммунального имущества мы сделали нулевую ставку для тех, кто арендует имущество у общины,
– отметил Андрей Садовый.
К предпринимателям вышел и заместитель городского головы по экономическим вопросам Андрей Москаленко. По его мнению, произошла "недокоммуникация между руководством рынка и предпринимателями".
Он также поддержал позицию главы города относительно того, что предприниматели не должны платить аренду на время локдауна.
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Что известно о рынке "Південний"
Это крупнейший торговый комплекс во Львове, который начал свою работу в 1996 году. На территории рынка расположено более 2 тысяч различных магазинов. Его территория находится в частной собственности Петра Писарчука, местного бизнесмена.
Что известно о локдауне на Львовщине
- Ряд ограничений приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
- С 19 марта во Львове запретили работу учреждений культуры и образования ресторанов, кафе, ТРЦ, в том числе и магазинов с одеждой.
- Локдаун на Львовщине продлится минимум до 28 марта.
- Количество больных на Львовщине продолжает расти. По состоянию на утро 19 марта зарегистрировали 1140 новых случаев.
- Все больше людей нуждаются в госпитализации.
- Органы местной власти анонсировали обустройство дополнительных коек в поликлиниках и госпиталях.
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