Расчленил и вынес в парк в разных сумках: полиция задержала убийцу львовянки – видео
Львовские школьники 13 апреля нашли в снопковском парке человеческие останки. Части тела принадлежали 58-летней львовянке. Правоохранители уже задержали предполагаемого убийцу женщины.
Источник:полиция Львовщины
По версии следствия, женщину убил 67-летний львовянин. За такое преступление ему может грозить до 15 лет в тюрьме.
К теме В Львовском парке дети нашли человеческие останки: фото
В парке нашли человеческие останки
- Около 16:40 13 апреля правоохранителям поступило сообщение о том, что в Снопковском парке, на улице Липовая Аллея, дети нашли фрагменты человеческого тела.
- На место вызова немедленно выехали оперативники уголовного розыска и управления уголовного анализа, кинолог, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции.
- В парке правоохранители нашли голову, туловище и другие фрагменты тела.
- Также полицейские обнаружили сумку, в которой части тела принесли в парк.
Смотрите видео, как правоохранители искали части тела погибшей:
Правоохранители задержали предполагаемого убийцу
По факту следователи открыли уголовное производство за "умышленное убийство". За такое преступление подозреваемому может грозить от 7 до 15 лет за решеткой.
Правоохранители установили, что останки принадлежали 58-летней львовянке. Полицейские выяснили, что женщина в начале ноября 2020 года была в гостях у своего знакомого, 67-летнего львовянина. Между ними возник конфликт, во время которого мужчина ее избил.
Женщина получила тяжелые травмы и погибла. Пытаясь избежать наказания, мужчина расчленил ее тело. Затем он постепенно вынес в сумке фрагменты тела погибшей в Снопковский парк.
Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства убийства львовянки.
Поделиться новостью