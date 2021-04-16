Львовские школьники 13 апреля нашли в снопковском парке человеческие останки. Части тела принадлежали 58-летней львовянке. Правоохранители уже задержали предполагаемого убийцу женщины.

По версии следствия, женщину убил 67-летний львовянин. За такое преступление ему может грозить до 15 лет в тюрьме.

К теме В Львовском парке дети нашли человеческие останки: фото

В парке нашли человеческие останки

Около 16:40 13 апреля правоохранителям поступило сообщение о том, что в Снопковском парке, на улице Липовая Аллея, дети нашли фрагменты человеческого тела.

На место вызова немедленно выехали оперативники уголовного розыска и управления уголовного анализа, кинолог, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции.

В парке правоохранители нашли голову, туловище и другие фрагменты тела.

Также полицейские обнаружили сумку, в которой части тела принесли в парк.

Смотрите видео, как правоохранители искали части тела погибшей:

Правоохранители задержали предполагаемого убийцу

По факту следователи открыли уголовное производство за "умышленное убийство". За такое преступление подозреваемому может грозить от 7 до 15 лет за решеткой.

Правоохранители установили, что останки принадлежали 58-летней львовянке. Полицейские выяснили, что женщина в начале ноября 2020 года была в гостях у своего знакомого, 67-летнего львовянина. Между ними возник конфликт, во время которого мужчина ее избил.

Женщина получила тяжелые травмы и погибла. Пытаясь избежать наказания, мужчина расчленил ее тело. Затем он постепенно вынес в сумке фрагменты тела погибшей в Снопковский парк.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства убийства львовянки.