Расходов более чем на 5 миллиардов гривен: ЛОГА приняла бюджет Львовщины на 2021 год
Депутаты Львовского областного совета 22 декабря приняли бюджет Львовщины на 2021 год. Прогнозируемый объем доходов области – 5,13 миллиарда гривен. Расходы установлены на том же уровне.
Бюджет Львовщины на 2021 год предусматривает, что собственные доходы области составят 3,1 миллиарда гривен. ЛОГА также ожидает получить 1,98 миллиарда гривен субвенций и дотаций. Об этом сообщила пресс-служба Львовского облсовета.
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В бюджете Львовской области на 2021 год нет "сюрпризов"
Председатель комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития ЛОГА Владимир Квурт рассказал, что в 2021 году нет бюджетных "сюрпризов" в части изменений по налогам и сборам в областные бюджеты.
ЛОГА приняла бездефицитный бюджет области на 2021 год / Фото Львовская облгосадминистрация
Чиновник отметил, что при разработке проекта областного бюджета важно взвесить все бюджетные расчеты, поддержку коммунальных учреждений и предоставить шанс для развивающих проектов и программ.
Мы стремились оставить проект бюджета в реальных "коридорах", чтобы иметь его полное выполнение. Но, если дела пойдут несколько лучше, чем мы оптимистично надеемся, по результатам полугодия, будем, возможно, просматривать и дополнять те или иные программы дополнительными средствами,
– отметил Квурт.
Бюджет Львовщины на 2021 год предусматривает, что собственные доходы составят 3,15 миллиарда гривен.
Сколько потратят на финансирование программ соцзащиты
В ЛОГА утвердили 12 программ социальной защиты, на которые планируют потратить 782,1 миллиона гривен. Срок финансирования программ – январь – март 2021 года. На выполнение других проектов в бюджете области предусмотрели нераспределенную сумму – 479 миллионов гривен.
Всего на Львовщине на реализацию областных программ в 2021 году планируется направить 1,4 миллиарда гривен. Такую же сумму направили на эти цели в 2020 году.
На программы соцзащиты планируют потратить 782,1 миллиона гривен / Фото Львовская облгосадминистрация
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Новые возможности из госбюджета для Львовщины
Государственный бюджет на 2021 год предусматривает перевод на прямые межбюджетные отношения 73 общин Львовщины.
В Госбюджете предусмотрели миллиард гривен на борьбу с коронавирусом / Фото Львовская облгосадминистрация
В Госбюджете 2021 также предусмотрели новые бюджетные программы и субвенции для местных бюджетов. Они пока не отражены в областном бюджете. В ЛОГА предполагают, что большинство из субвенций от государства сразу распределят общинам области.
Необходимо настойчиво работать над максимальным привлечением этих средств во Львовскую область,
– отметил Квурт.
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В 2021 году на Львовщине уменьшились субвенции на 50% / Фото Львовская облгосадминистрация
Какие еще инвестиционные проекты предусмотрены в Госбюджете для Львовщины
В Государственном бюджете для Львовщины предусмотрен ряд государственных инвестиционных проектов на общую сумму 277 миллионов гривен.
- Реставрация главного корпуса Львовского национального университета имени Ивана Франко – 36 миллионов гривен.
- Мероприятия по обеспечению противопаводковой защиты от вредного воздействия вод сельских населенных пунктов и угодий в Львовской области – 5 миллионов гривен.
- Строительство водопроводных сетей в населенных пунктах Львовской области, пользующихся привозной водой – 10 миллионов гривен.
- Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на украинско-польской границе – 150 миллионов гривен.
- Создание современного мультифункционального художественного пространства путем нового строительства на улице Стефаника во Львове – 4 миллиона гривен.
- Модернизация сцены Львовского национального академического театра оперы и балета имени Крушельницкой – 54,5 миллиона гривен.
- Создание первого в Украине акустического концертного зала в Львовской музыкальной школе-интернате имени Крушельницкой – 17,8 миллиона гривен.
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