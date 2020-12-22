Депутаты Львовского областного совета 22 декабря приняли бюджет Львовщины на 2021 год. Прогнозируемый объем доходов области – 5,13 миллиарда гривен. Расходы установлены на том же уровне.

Бюджет Львовщины на 2021 год предусматривает, что собственные доходы области составят 3,1 миллиарда гривен. ЛОГА также ожидает получить 1,98 миллиарда гривен субвенций и дотаций. Об этом сообщила пресс-служба Львовского облсовета.

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В бюджете Львовской области на 2021 год нет "сюрпризов"

Председатель комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития ЛОГА Владимир Квурт рассказал, что в 2021 году нет бюджетных "сюрпризов" в части изменений по налогам и сборам в областные бюджеты.

ЛОГА приняла бездефицитный бюджет области на 2021 год / Фото Львовская облгосадминистрация

Чиновник отметил, что при разработке проекта областного бюджета важно взвесить все бюджетные расчеты, поддержку коммунальных учреждений и предоставить шанс для развивающих проектов и программ.

Мы стремились оставить проект бюджета в реальных "коридорах", чтобы иметь его полное выполнение. Но, если дела пойдут несколько лучше, чем мы оптимистично надеемся, по результатам полугодия, будем, возможно, просматривать и дополнять те или иные программы дополнительными средствами,

– отметил Квурт.

Бюджет Львовщины на 2021 год предусматривает, что собственные доходы составят 3,15 миллиарда гривен.

Сколько потратят на финансирование программ соцзащиты

В ЛОГА утвердили 12 программ социальной защиты, на которые планируют потратить 782,1 миллиона гривен. Срок финансирования программ – январь – март 2021 года. На выполнение других проектов в бюджете области предусмотрели нераспределенную сумму – 479 миллионов гривен.

Всего на Львовщине на реализацию областных программ в 2021 году планируется направить 1,4 миллиарда гривен. Такую же сумму направили на эти цели в 2020 году.



На программы соцзащиты планируют потратить 782,1 миллиона гривен / Фото Львовская облгосадминистрация

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Новые возможности из госбюджета для Львовщины

Государственный бюджет на 2021 год предусматривает перевод на прямые межбюджетные отношения 73 общин Львовщины.



В Госбюджете предусмотрели миллиард гривен на борьбу с коронавирусом / Фото Львовская облгосадминистрация

В Госбюджете 2021 также предусмотрели новые бюджетные программы и субвенции для местных бюджетов. Они пока не отражены в областном бюджете. В ЛОГА предполагают, что большинство из субвенций от государства сразу распределят общинам области.

Необходимо настойчиво работать над максимальным привлечением этих средств во Львовскую область,

– отметил Квурт.

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В 2021 году на Львовщине уменьшились субвенции на 50% / Фото Львовская облгосадминистрация

Какие еще инвестиционные проекты предусмотрены в Госбюджете для Львовщины

В Государственном бюджете для Львовщины предусмотрен ряд государственных инвестиционных проектов на общую сумму 277 миллионов гривен.