Христиане западного обряда будут праздновать Пасху 4 апреля. Поэтому многие римо-католические храмы Львова будут транслировать богослужения, которые начнутся вечером 3 апреля.

В римо-католических храмах вигилии будут проводить в субботу, 3 апреля. А литургии и резурекции будут проходить в воскресенье, 4 апреля.

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Где посмотреть трансляции Пасхальных богослужений

Митрополичья Базилика Успения Пресвятой Девы Марии (площадь Катедральная, 1): Вигилия состоится в субботу, 3 апреля, в 18:00. В свою очередь, литургия состоится в воскресенье, 4 апреля, в 7:00, а резурекция – в 9:00, 10:15, 11:30, 13:00, 15:00 и 18:00. Прямые трансляции можно посмотреть по ссылке.

(площадь Катедральная, 1): Вигилия состоится в субботу, 3 апреля, в 18:00. В свою очередь, литургия состоится в воскресенье, 4 апреля, в 7:00, а резурекция – в 9:00, 10:15, 11:30, 13:00, 15:00 и 18:00. Прямые трансляции можно посмотреть по ссылке. Санктуарий Матери Божьей Винниковской (Винники, улица Львовская, 1): Вигилия состоится в субботу, 3 апреля, в 20:00, а литургия – в воскресенье, 4 апреля, в 8:00, 9:00 и 10:30. Прямые трансляции можно посмотреть по ссылке.

(Винники, улица Львовская, 1): Вигилия состоится в субботу, 3 апреля, в 20:00, а литургия – в воскресенье, 4 апреля, в 8:00, 9:00 и 10:30. Прямые трансляции можно посмотреть по ссылке. Приход Святого Архангела Михаила (улица Освицкая, 4): Вигилия состоится в субботу, 3 апреля, в 20:00, а литургия – в воскресенье, 4 апреля, в 8:30 и 11:00. Прямые трансляции можно посмотреть по ссылке.

(улица Освицкая, 4): Вигилия состоится в субботу, 3 апреля, в 20:00, а литургия – в воскресенье, 4 апреля, в 8:30 и 11:00. Прямые трансляции можно посмотреть по ссылке. Приход Святой Терезы Младенца Иисуса (Брюховичи, улица Потичок, 6): Вигилия состоится в субботу, 3 апреля, в 18:30, литургия – в воскресенье, 4 апреля. в 8:00, а резурекция – 11:00. Прямые трансляции можно посмотреть по ссылке.

(Брюховичи, улица Потичок, 6): Вигилия состоится в субботу, 3 апреля, в 18:30, литургия – в воскресенье, 4 апреля. в 8:00, а резурекция – 11:00. Прямые трансляции можно посмотреть по ссылке. Приход Святого Антония (улица Лычаковская, 49а): Вигилия состоится в субботу, 3 апреля в 20:00, литургия – в воскресенье, 4 апреля, в 8:00, а резурекция – в 10:00, 12:00, 15:00 17:00 и 18:30. Прямые трансляции можно посмотреть по ссылке

(улица Лычаковская, 49а): Вигилия состоится в субботу, 3 апреля в 20:00, литургия – в воскресенье, 4 апреля, в 8:00, а резурекция – в 10:00, 12:00, 15:00 17:00 и 18:30. Прямые трансляции можно посмотреть по ссылке Приход Святой Марии Магдалины (улица Степана Бандеры, 8): Вигилия состоится в субботу, 3 апреля, в 18:30, литургия – в воскресенье, 4 апреля, в 8:00, а резурекция – в 10:00

(улица Степана Бандеры, 8): Вигилия состоится в субботу, 3 апреля, в 18:30, литургия – в воскресенье, 4 апреля, в 8:00, а резурекция – в 10:00 Приход Святого Иоанна Павла II (улица Стрыйская, 6, Сокольники): Вигилия состоится в субботу, 3 апреля, в 19:00, а литургия – в воскресенье, 4 апреля, в 9:00, 11:00, 12:00 и 19:00. Прямую трансляцию Пасхальных богослужений с 12:30 будут транслировать по ссылке.

(улица Стрыйская, 6, Сокольники): Вигилия состоится в субботу, 3 апреля, в 19:00, а литургия – в воскресенье, 4 апреля, в 9:00, 11:00, 12:00 и 19:00. Прямую трансляцию Пасхальных богослужений с 12:30 будут транслировать по ссылке. Приход Матери Божьей Неустанной Помощи (Збоища, улица Мазепы, 46): Вигилия состоится в субботу, 3 апреля, в 20:00, литургия – в воскресенье, 4 апреля, в 6:00, а резурекция – в 9:00, 10: 30 12:00 и 19:00. Посмотреть трансляции можно по ссылке.

Обратите внимание! Прихожане УГКЦ 4 апреля в 15:00 в Соборе Святого Юра смогут приобщиться к крестному ходу. Количество верующих в храме будут контролировать, и если людей будет слишком много, то его закроют. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть по ссылке.