Распылил в глаза полицейским слезоточивый газ: во Львове задержали наркоторговца – фото
Во Львове 11 ноября полицейские задержали мужчину, который, вероятно, продавал амфетамин и каннабис. Львовянин пытался бежать, распылив в глаза полицейских слезоточивый газ, но его догнали патрульные.
Инцидент произошел около 16:30 на площади Петрушевича. Полицейские заметили 2 подозрительных мужчин и решили с ними пообщаться. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как задержали наркоторговца
- Полицейские увидели на площади Петрушевича 2 мужчин, которые вели себя подозрительно. Правоохранители подошли к львовянам.
- Один из мужчин достал газовый баллончик и распылил его прямо в глаза полицейским. Он пытался убежать.
- Однако патрульные помогли оперативникам задержать злоумышленника.
- У 23-летнего львовянина нашли 14 пакетиков с веществами, похожими на каннабис и амфетамин и электронные весы.
- Все вещи правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
У львовянина нашли 14 пакетиков с наркотиками / Фото полиции Львовщины
Какое наказание грозит парню
Следователи открыли уголовные производства за незаконное хранение наркотиков и за насилие в отношении правоохранителей. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – до 8 лет за решеткой.
Полицейские также установили, что злоумышленник уже ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение подобного преступления.
Мужчину задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
Злоумышленник пытался убежать, но его задержали / Фото полиции Львовщины
Сейчас продолжается досудебное расследование / Фото полиции Львовщины
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