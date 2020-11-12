Во Львове 11 ноября полицейские задержали мужчину, который, вероятно, продавал амфетамин и каннабис. Львовянин пытался бежать, распылив в глаза полицейских слезоточивый газ, но его догнали патрульные.

Инцидент произошел около 16:30 на площади Петрушевича. Полицейские заметили 2 подозрительных мужчин и решили с ними пообщаться. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как задержали наркоторговца

Полицейские увидели на площади Петрушевича 2 мужчин, которые вели себя подозрительно. Правоохранители подошли к львовянам.

Один из мужчин достал газовый баллончик и распылил его прямо в глаза полицейским. Он пытался убежать.

Однако патрульные помогли оперативникам задержать злоумышленника.

У 23-летнего львовянина нашли 14 пакетиков с веществами, похожими на каннабис и амфетамин и электронные весы.

Все вещи правоохранители изъяли и направили на экспертизу.



У львовянина нашли 14 пакетиков с наркотиками / Фото полиции Львовщины

Какое наказание грозит парню

Следователи открыли уголовные производства за незаконное хранение наркотиков и за насилие в отношении правоохранителей. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – до 8 лет за решеткой.

Полицейские также установили, что злоумышленник уже ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение подобного преступления.

Мужчину задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.



Злоумышленник пытался убежать, но его задержали / Фото полиции Львовщины



Сейчас продолжается досудебное расследование / Фото полиции Львовщины