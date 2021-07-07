Погибшим оказался местный житель Иван Гарбич. Его тело нашли посреди улицы.
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В Стрые застрелили мужчину
- Примерно в полночь правоохранителям поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Вокзальной и 1-го ноября обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
- На указанный адрес немедленно выехали следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска, следователи, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовщины.
- Полицейские установили личность погибшего.
- Им оказался 40-летний житель райцентра.
- На его теле обнаружили огнестрельные ранения в грудь и живот.
В центре Стрыя застрелили мужчину / Фото полиции Львовской области
Правоохранители ищут убийцу
Следователи открыли уголовное производство за "умышленное убийство". Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет за решеткой.
Правоохранители пока не нашли убийцу. Сейчас они проводят досудебное расследование. Полицейские принимают все меры, чтобы установить и задержать злоумышленника.
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовской области
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