Погибшим оказался местный житель Иван Гарбич. Его тело нашли посреди улицы.

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В Стрые застрелили мужчину

Примерно в полночь правоохранителям поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Вокзальной и 1-го ноября обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

На указанный адрес немедленно выехали следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска, следователи, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Полицейские установили личность погибшего.

Им оказался 40-летний житель райцентра.

На его теле обнаружили огнестрельные ранения в грудь и живот.



В центре Стрыя застрелили мужчину / Фото полиции Львовской области

Правоохранители ищут убийцу

Следователи открыли уголовное производство за "умышленное убийство". Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет за решеткой.

Правоохранители пока не нашли убийцу. Сейчас они проводят досудебное расследование. Полицейские принимают все меры, чтобы установить и задержать злоумышленника.

Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовской области

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