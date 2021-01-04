Во Львове правоохранители 4 января задержали мужчину, который разбил окно машины Renault и украл личные вещи ее хозяина. Злоумышленник был ранее судим. Теперь ему снова грозит тюрьма.

Злоумышленник ограбил машину около 4:30. Правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Интересно Кулаком в лицо: во Львове агрессивный мужчина напал на полицейских Как человек ограбил машину Около 4:30 правоохранители увидели на улице Гетьмана Мазепы мужчину, который разбил окно в машине Renault.

Злоумышленник вытащил из салона личные вещи хозяина автомобиля и пытался бежать.

Однако полицейские догнали и вызвали на место происшествия следователей.

Злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний львовянин. Мужчина ограбил машину около 4:30 / Фото полиции Львовщины Что грозит злоумышленнику Следователи открыли уголовное производство за кражу. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, – до 6 лет за решеткой. Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Следователи продолжают проводить досудебное расследование. Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины