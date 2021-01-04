Разбил окно и ограбил автомобиль: во Львове задержали рецидивиста – фото
Во Львове правоохранители 4 января задержали мужчину, который разбил окно машины Renault и украл личные вещи ее хозяина. Злоумышленник был ранее судим. Теперь ему снова грозит тюрьма.
Злоумышленник ограбил машину около 4:30. Правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как человек ограбил машину
- Около 4:30 правоохранители увидели на улице Гетьмана Мазепы мужчину, который разбил окно в машине Renault.
- Злоумышленник вытащил из салона личные вещи хозяина автомобиля и пытался бежать.
- Однако полицейские догнали и вызвали на место происшествия следователей.
- Злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний львовянин.
Мужчина ограбил машину около 4:30 / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство за кражу. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, – до 6 лет за решеткой.
Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Следователи продолжают проводить досудебное расследование.
Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины
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