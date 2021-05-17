Инцидент произошел на улице Сечевых Стрельцов. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Мужчине разбили голову и отобрали телефон

В 6:00 правоохранителям поступил вызов от прохожего с улицы Сечевых Стрельцов.

Мужчина рассказал, что к нему подошел неизвестный и попросил его позвонить в полицию.

У пострадавшего была разбита голова.

Мужчина рассказал, что на него напали трое злоумышленников.

Они ударили его бутылкой по голове и отобрали телефон.

В руках пострадавшего остался только чехол от него.

На место происшествия направили патрульных, следователей и медиков.

Правоохранители, получив ориентировку, немедленно отправились на поиски нападавших.



На прохожего напали в 6: 00 / Фото патрульной полиции Львовщины

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Патрульные задержали грабителей по горячим следам

На улице Огиенко патрульные увидели трех мужчин, которые были похожими по описанию на нападавших. Увидев правоохранителей, злоумышленники начали разбегаться в разные стороны. Патрульным удалось догнать двух беглецов. Ими оказались 22-летние мужчины. Один из них во время побега выбросил телефон потерпевшего. Однако впоследствии в этом признался. Правоохранители также установили личность третьего злоумышленника.

20-летний пострадавший попал в больницу. Он написал на нападавших заявление в полицию. Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

Интересно! Накануне правоохранители привлекли этих двух мужчин к ответственности за нарушение общественного порядка.

Злоумышленники разбили мужчине голову / Фото Патрульной полиции Львовщины

Патрульные задержали их по горячим следам / Фото Патрульной полиции Львовщины