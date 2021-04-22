Таможенники 21 апреля на украинско-польской границе изъяли в украинца раритетные Евангелия. Издания датируются началом ХХ века.

Украинец пытался перевезти книги в Польшу. Таможенники составили на него протокол о нарушении таможенных правил.

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Таможенники изъяли раритетные Евангелия

На украинско-польской границе, в пункте пропуска "Грушев – Будомеж", 21 апреля таможенники изъяли в украинца раритетные Евангелия.

Житель Днепропетровщины выбрал для пересечения границы "зеленый коридор".

Он заявил, что не имеет товаров, которые подлежат письменному декларированию или подпадают под установленные законодательством запреты и ограничения.

Однако во время осмотра автомобиля мужчины таможенники и пограничники нашли 3 экземпляра раритетных изданий 1909 года и один – 1921 года.

Первые 3 книги были величиной со спичечный коробок, а другое – обычного размера.

Таможенники изъяли все книги и направили их на экспертизу.



Инцидент произошел на украинско-польской границе / Фото Гостаможслужбы

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Таможенники составили на мужчину протокол

Таможенники составили на мужчину протокол о нарушении таможенных правил. В действиях украинца видят нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зоне "зеленого коридора".

За такое правонарушение ему может грозить 1700 гривен штрафа и конфискация товаров. Сейчас эксперты определяют культурную и историческую ценность книг.

Обратите внимание! Согласно украинскому законодательству, культурные ценности, изготовленные 50 и больше лет назад, независимо от их стоимости и способа перемещения через границу подлежат письменному декларированию.



Таможенники изъяли раритетные Евангелия / Фото Гостаможслужбы



​Издания датировались XX веком / Фото Гостаможслужбы



Книги были величиной со спичечный коробок / Фото Гостаможслужбы



Таможенники составили на мужчину протокол / Фото Гостаможслужбы