Книги размером со спичечный коробок: таможенники изъяли древние Евангелия – фото
Таможенники 21 апреля на украинско-польской границе изъяли в украинца раритетные Евангелия. Издания датируются началом ХХ века.
Украинец пытался перевезти книги в Польшу. Таможенники составили на него протокол о нарушении таможенных правил.
К теме Контрабандист-выдумщик зашпаклевал сигареты в крышу своего авто: фото и видео
Таможенники изъяли раритетные Евангелия
- На украинско-польской границе, в пункте пропуска "Грушев – Будомеж", 21 апреля таможенники изъяли в украинца раритетные Евангелия.
- Житель Днепропетровщины выбрал для пересечения границы "зеленый коридор".
- Он заявил, что не имеет товаров, которые подлежат письменному декларированию или подпадают под установленные законодательством запреты и ограничения.
- Однако во время осмотра автомобиля мужчины таможенники и пограничники нашли 3 экземпляра раритетных изданий 1909 года и один – 1921 года.
- Первые 3 книги были величиной со спичечный коробок, а другое – обычного размера.
- Таможенники изъяли все книги и направили их на экспертизу.
Инцидент произошел на украинско-польской границе / Фото Гостаможслужбы
Интересно Львовские таможенники нашли драгоценные камни в женских чулках: фото и видео
Таможенники составили на мужчину протокол
Таможенники составили на мужчину протокол о нарушении таможенных правил. В действиях украинца видят нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зоне "зеленого коридора".
За такое правонарушение ему может грозить 1700 гривен штрафа и конфискация товаров. Сейчас эксперты определяют культурную и историческую ценность книг.
Таможенники изъяли раритетные Евангелия / Фото Гостаможслужбы
Издания датировались XX веком / Фото Гостаможслужбы
Книги были величиной со спичечный коробок / Фото Гостаможслужбы
Таможенники составили на мужчину протокол / Фото Гостаможслужбы
Поделиться новостью