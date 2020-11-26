Разыграл полицию и будет платить штраф: пьяному мужчине показалось, что он убил соседа
На Львовщине 25 ноября пьяный мужчина позвонил в полицию и рассказал, что он убил своего соседа. Правоохранители так и не смогли найти тело, потому что "мертвый" сосед был цел и невредим в своем доме.
Тело "мертвого" соседа искали правоохранители с собаками. Теперь пьяный шутник должен заплатить штраф за ложный вызов спецслужб. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как пьяный мужчина "разыграл" полицейских
- Пьяный мужчина позвонил в полицию около 19:30.
- 27-летний житель одного из сел Жовковского района рассказал, что он убил своего соседа.
- Тело мужчины, "убийца" якобы выбросил под мостом в деревне.
- На место вызова немедленно приехали правоохранители со служебными собаками.
- Тела убитого односельчанина полицейские не нашли.
- Зато мужчину обнаружили в его доме.
- Он был жив и невредим и даже не знал, что его кто-то "убивал".
Что грозит пьяном шутнику
Правоохранители составили админпротокол на мужчину, который позвонил в полицию, за ложный вызов спецслужб.
Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от 51 до 119 гривен.
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