В Пустомытовском районе Львовщины 20 января произошло ужасная трагедия – в собственном доме семья отравилась угарным газом. 55-летний мужчина погиб, а его жена и дочь попали в больницу.

Инцидент произошел около 18:30. Тело мужчины нашли в его собственном доме. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Читайте также На Львовщине произошел сокрушительный пожар: сгорел Народный дом – фото пожарища Как семья отравилась угарным газом Около 18:30 правоохранителям поступило сообщение от врача скорой помощи.

Медик рассказал, что во время вызова в одном из жилых домов в селе Ставчаны обнаружил тело мужчины без признаков жизни.

На место происшествия сразу выехали правоохранители.

Они предварительно установили, что причиной гибели 55-летнего мужчины могло стать отравление угарным газом.

Кроме того, медики госпитализировали 42-летнюю жену погибшего и их 11-летнюю дочь, которые тоже отравились угарным газом.

Семья отравилась угарным газом в собственном доме / Фото полиции Львовщины Правоохранители проводят расследование Следователи открыли уголовное производство за нарушение требований пожарной безопасности. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 3 лет за решеткой. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Полицейские пытаются установить все обстоятельства происшествия. Обратите внимание! Чтобы не отравиться угарным газом, который невозможно почувствовать или увидеть, нужно регулярно проверять газовые приборы, системы отопления и тягу в дымоходах и вентиляционных каналах. Это может сохранить ваше здоровье и жизнь!