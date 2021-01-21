Ребенок остался без отца: на Львовщине семья отравилась угарным газом - фото
В Пустомытовском районе Львовщины 20 января произошло ужасная трагедия – в собственном доме семья отравилась угарным газом. 55-летний мужчина погиб, а его жена и дочь попали в больницу.
Инцидент произошел около 18:30. Тело мужчины нашли в его собственном доме. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как семья отравилась угарным газом
- Около 18:30 правоохранителям поступило сообщение от врача скорой помощи.
- Медик рассказал, что во время вызова в одном из жилых домов в селе Ставчаны обнаружил тело мужчины без признаков жизни.
- На место происшествия сразу выехали правоохранители.
- Они предварительно установили, что причиной гибели 55-летнего мужчины могло стать отравление угарным газом.
- Кроме того, медики госпитализировали 42-летнюю жену погибшего и их 11-летнюю дочь, которые тоже отравились угарным газом.
Семья отравилась угарным газом в собственном доме / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за нарушение требований пожарной безопасности. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 3 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Полицейские пытаются установить все обстоятельства происшествия.
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