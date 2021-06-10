Регистрация в "Дие" теперь необязательна: как во Львове будут работать центры вакцинации

Во Львове открывают еще 2 центра вакцинации. Их разместят в Центре Довженко и ТРЦ Forum Lviv. Там будут делать прививки от коронавируса всем желающим.

Отныне, чтобы вакцинироваться от коронавируса, регистрироваться в "Дие" необязательно. Однако желающим получить прививку следует иметь декларацию с семейным врачом.

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Во Львове откроют еще 2 центра вакцинации

Первый заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко рассказал, что с субботы, 12 июня, во Львове начнут работать еще 2 центра вакцинации. Их обустроят в Центре Довженко и ТРЦ Forum Lviv.

Чтобы сделать прививку от коронавируса в Центре Довженко , на проспекте Красной Калины, 81, регистрироваться в "Дие" не требуется . Достаточно лишь иметь декларацию с семейным врачом. Львовян будут вакцинировать только в выходные дни с 10:00 до 15:00.

, на проспекте Красной Калины, 81, . Достаточно лишь иметь декларацию с семейным врачом. Львовян будут вакцинировать только в выходные дни с 10:00 до 15:00. В ТРЦ Forum Lviv, на улице Под Дубом, 7-Б, вакцинировать только тех, кто зарегистрировался в "Дие". Поэтому, если вы хотите получить прививки вне электронной очереди, этот центр вакцинации вам не подойдет. В ТРЦ Forum Lviv также будут проводить вакцинацию только в субботу и воскресенье с 10:00 до 15:00.

В обоих новых центрах вакцинации прививки будут делать препаратом CoronaVac. Его эффективность после введения двух доз достигает 83,5%.

Коротко о центрах вакцинации во Львове

В мае во Львове открыли первый центр вакцинации. Его обустроили на "Арене Львов".

Каждые выходные здесь делают прививки людям, которые записались на вакцинацию в "Дие".

В первые 2 дня работы там провакцинировали более 1000 человек.

До "Арены Львов" желающие прививаться могут доехать на бесплатном автобусе.

На Львовщине также планируют открыть еще 4 центра вакцинации – в Дрогобыче, Трускавце, Стрые и Червонограде.

В целом от коронавируса уже провакцинировали более 86 тысяч жителей области.

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Сравнение вакцин от коронавируса / Инфографика 24 канала