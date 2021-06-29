Тело мужчины искали водолазы. Обстоятельства гибели рыбака устанавливает полиция.

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На Львовщине утонул рыбак

  • Спасателям 28 июня в 12:03 поступило сообщение о том, что в селе Журавно 25 июня пропал мужчина.
  • 57-летний житель села Ольховец поехал рыбачить на реку Днестр.
  • В 12:20 работники Львовской центральной водолазно-спасательной службы подняли тело утопленника на поверхность.
  • Сотрудники ГСЧС и правоохранители с помощью веревки и спасательного круга вытащили его на берег.
  • В настоящее время полиция проводит расследование.
  • Правоохранители пытаются установить причины и обстоятельства гибели мужчины.

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На Львовщине утонул мужчина / Фото ГСЧС Львовщины