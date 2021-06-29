В реке во Львовской области утонул 57-летний рыбак: фото
29 июня 2021 , 11:55Читати новину українською
Источник:ГСЧС Львовщины
На Львовщине 25 июня у реки Днестр пропал 57-летний мужчина. Спасатели через 3 дня достали тело рыбака из воды.
Тело мужчины искали водолазы. Обстоятельства гибели рыбака устанавливает полиция.
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На Львовщине утонул рыбак
- Спасателям 28 июня в 12:03 поступило сообщение о том, что в селе Журавно 25 июня пропал мужчина.
- 57-летний житель села Ольховец поехал рыбачить на реку Днестр.
- В 12:20 работники Львовской центральной водолазно-спасательной службы подняли тело утопленника на поверхность.
- Сотрудники ГСЧС и правоохранители с помощью веревки и спасательного круга вытащили его на берег.
- В настоящее время полиция проводит расследование.
- Правоохранители пытаются установить причины и обстоятельства гибели мужчины.
На Львовщине утонул мужчина / Фото ГСЧС Львовщины