В среду 24 марта, далее перекроют проезды по улице Бандеры. Реконструировать будут участок от улицы Городоцкой до Героев УПА. Маршруты общественного транспорта временно изменят.

Этот участок будет закрыт для проезда автомобилей. На это время изменят маршруты трамваев №4 и №9 и троллейбуса №27. Сейчас движение общественного транспорта мимо площади Кропивницкого не будут менять.

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Ремонтировать дорогу будут около 3 месяцев. Планируют завершить работы до 10 июня.

Как будут объезжать этот участок Бандеры

Трамвай №4 – будет ехать по улице Франко, а затем – Городоцкой. Таким образом его маршрут станет длиннее, но конечная остановка не изменится. Маршрут: улица Вернадского – Железнодорожный вокзал.

будет ехать по улице Франко, а затем – Городоцкой. Таким образом его маршрут станет длиннее, но конечная остановка не изменится. Маршрут: улица Вернадского – Железнодорожный вокзал. Трамвай №9 – изменит конечную остановку. Временно он будет ехать по маршруту улица Коновальца – улица Торфяная.

– изменит конечную остановку. Временно он будет ехать по маршруту улица Коновальца – улица Торфяная. Троллейбус №27 временно будет объезжать улицу Федьковича и курсировать через улицу Городоцкую.

временно будет объезжать улицу Федьковича и курсировать через улицу Городоцкую. Частный транспорт – должны объезжать эту часть улицы Бандеры по соседним улицам.



Схема объезда ремонта на улице Бандеры / Инфографика ZAXID.NET

Как будут ремонтировать дальше

Реконструкция будет продолжаться параллельно с работами на перекрытом ранее участке по улице Бандеры – от улицы Антоновича до улицы Чупрынки.

После этого будут ремонтировать два важных перекрестка:

улица Бандеры – Героев УПА;

улица Бандеры – Антоновича.

Представитель Львовского горсовета Андрей Белый о ремонте на Бандеры:

Важно! Улицу не ремонтировали 50 лет. Начали реконструкцию одной из важнейших улиц Львова в сентябре 2020 года. Ее проводит турецкая компания "Онур". Стоимость работ составляет 210 миллионов гривен.

Коротко о проекте реконструкции улицы Бандеры: