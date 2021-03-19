Второй этап реконструкции дороги на Бандеры во Львове: где перекроют движение
В среду 24 марта, далее перекроют проезды по улице Бандеры. Реконструировать будут участок от улицы Городоцкой до Героев УПА. Маршруты общественного транспорта временно изменят.
Источник:ZAXID.NET
Этот участок будет закрыт для проезда автомобилей. На это время изменят маршруты трамваев №4 и №9 и троллейбуса №27. Сейчас движение общественного транспорта мимо площади Кропивницкого не будут менять.
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Ремонтировать дорогу будут около 3 месяцев. Планируют завершить работы до 10 июня.
Как будут объезжать этот участок Бандеры
- Трамвай №4 – будет ехать по улице Франко, а затем – Городоцкой. Таким образом его маршрут станет длиннее, но конечная остановка не изменится. Маршрут: улица Вернадского – Железнодорожный вокзал.
- Трамвай №9 – изменит конечную остановку. Временно он будет ехать по маршруту улица Коновальца – улица Торфяная.
- Троллейбус №27 временно будет объезжать улицу Федьковича и курсировать через улицу Городоцкую.
- Частный транспорт – должны объезжать эту часть улицы Бандеры по соседним улицам.
Схема объезда ремонта на улице Бандеры / Инфографика ZAXID.NET
Как будут ремонтировать дальше
Реконструкция будет продолжаться параллельно с работами на перекрытом ранее участке по улице Бандеры – от улицы Антоновича до улицы Чупрынки.
После этого будут ремонтировать два важных перекрестка:
- улица Бандеры – Героев УПА;
- улица Бандеры – Антоновича.
Представитель Львовского горсовета Андрей Белый о ремонте на Бандеры:
Коротко о проекте реконструкции улицы Бандеры:
- В проекте отметили, что будут ремонтировать улицу Бандеры в 3 этапа.
- Первый – от улицы Чупринки до Антоновича, на втором этапе – от улицы Антоновича до Героев УПА, третий – от улицы Героев УПА до Городоцкой.
- Должны заменить все инженерные сети, обновить дорожное покрытие, трамвайные пути. Также обещали обустроить велодорожки и парковочные "карманы".
- На улице Степана Бандеры будет новое уличное освещение и контактная сеть для трамваев.
- Обновленная улица будет удобна для передвижения маломобильных групп населения – здесь обустроят пандусы и пониженные тротуары.
- Вся проектно-сметная документация прошла ряд проверок. Все работы проводят в соответствии с указанными документами.
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