Важно, чтобы министерство возглавлял профессионал, – ректор НУ ЛП объяснил поддержку Шкарлета
Ректор Национального университета "Львовская политехника" Юрий Бобало подписал заявление к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ускорить назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. По его мнению, политические споры в таком вопросе нецелесообразны, потому что Шкарлет – профессионал, который умеет "правильно расставить приоритеты".
Бобало пояснил, что поддерживает Шкарлета как министра образования, потому что тот знает "с какими вызовами приходится бороться высшему образованию". По его словам, обращение о назначении Шкарлета новым министром образования не было единоличным – оно созрело после длительных совещаний с ректорами украинских университетов. Об этом сообщило "Твоє місто".
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Почему ректор "Львовской политехники" поддерживает Шкарлета
Прежде всего отмечу, что обращение к президенту Украины относительно назначения министром образования и науки Сергея Николаевича Шкарлета – это не чье-то единоличное решение. Оно вызрело после длительных совещаний с ректорами разных университетов, как ответ на вызов, который встал перед педагогами – более полугода профильное министерство не имело руководителя,
– рассказал Бобало.
По мнению ректора, при таких условиях говорить о каком-то развитии или реформах не стоит. Бобало отметил, что Шкарлет имеет опыт руководства университетом, поэтому он знает "с какими вызовами приходится бороться высшему образованию".
Ректор добавил, что можно долго спорить о политических предпочтениях, но Министерство образования и науки должен возглавлять профессионал.
"Можно много спорить о политических пристрастиях, но важно, чтобы такое стратегически важное министерство возглавлял профессионал, который будет знать, на что в это непростое время стоит обращать внимание прежде всего, и умел бы правильно расставить приоритеты", – добавил Бобало.
Что известно о назначении Шкарлета министром образования и науки Украины
- Верховная рада назначила Шкарлета на должность министра образования и науки 17 декабря.
- После этого студенты ряда украинских вузов устроили акции протестов с требованием отставки новоназначенного министра. Протестующие отмечали, что им не нужен министр, который был "преданным членом "Партии регионов", за университетские деньги купил себе автомобиль за 60 тысяч долларов и радостно получал награды от Дмитрия Табачника".
- Также Шкарлета обвиняют в плагиате – ученые нашли плагиат на семи страницах его статьи из восьми. Сам министр эту информацию опровергает.
- Председатели объединений ректоров украинских вузов и Профсоюза работников образования и науки обращались к президенту с просьбой ускорить назначение Шкарлета на должность министра.
- Информацию о том, что среди подписантов был и ректор НУ "Львовская политехника" Юрий Бобало, подтвердили на митинге во Львове.
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