Ректор Национального университета "Львовская политехника" Юрий Бобало подписал заявление к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ускорить назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. По его мнению, политические споры в таком вопросе нецелесообразны, потому что Шкарлет – профессионал, который умеет "правильно расставить приоритеты".

Бобало пояснил, что поддерживает Шкарлета как министра образования, потому что тот знает "с какими вызовами приходится бороться высшему образованию". По его словам, обращение о назначении Шкарлета новым министром образования не было единоличным – оно созрело после длительных совещаний с ректорами украинских университетов. Об этом сообщило "Твоє місто".

К теме В Киеве и Львове требовали отставки Сергея Шкарлета: фото, видео протестов

Почему ректор "Львовской политехники" поддерживает Шкарлета

Прежде всего отмечу, что обращение к президенту Украины относительно назначения министром образования и науки Сергея Николаевича Шкарлета – это не чье-то единоличное решение. Оно вызрело после длительных совещаний с ректорами разных университетов, как ответ на вызов, который встал перед педагогами – более полугода профильное министерство не имело руководителя,

– рассказал Бобало.

По мнению ректора, при таких условиях говорить о каком-то развитии или реформах не стоит. Бобало отметил, что Шкарлет имеет опыт руководства университетом, поэтому он знает "с какими вызовами приходится бороться высшему образованию".

Ректор добавил, что можно долго спорить о политических предпочтениях, но Министерство образования и науки должен возглавлять профессионал.

"Можно много спорить о политических пристрастиях, но важно, чтобы такое стратегически важное министерство возглавлял профессионал, который будет знать, на что в это непростое время стоит обращать внимание прежде всего, и умел бы правильно расставить приоритеты", – добавил Бобало.

Что известно о назначении Шкарлета министром образования и науки Украины