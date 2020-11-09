Во Львове запустили сайт для ИТ-специалистов и компаний, которые хотели бы переехать во Львов. В частности в город приглашают специалистов из Беларуси, где пока еще до сих пор продолжаются протесты.

На информационном ресурсе Relocate To Lviv разместили пошаговую инструкцию и перечни документов для переезда в Украину. Также на сайте есть форма, заполнив которую, можно получить всю необходимую информацию. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Почему создали сайт Relocate To Lviv

Сайт разработали по инициативе мэрии Львова и ИТ-компании KindGeek. В компанию уже обратились ИТ-специалисты из Беларуси и попросили помочь в переезде их компаний.

CEO в KindGeek Антон Скрипник рассказал, что у него есть много друзей, которые переехали во Львов из США, Швейцарии и других стран. Иностранные ИТ-специалисты столкнулись с трудностями в быту, недвижимости, с созданием счетов в банках и тому подобное. Именно поэтому компания инициировала создание сайта для помощи иностранным специалистам, которые хотят переехать в Украину.

Нас подтолкнуло то, что к нам обратились наши друзья из Беларуси о помощи по переезду во Львов, поэтому мы решили запустить такой информационный проект вместе с Львовским горсоветом,

– отметил Скрипник.

Какую информацию разместили на сайте

На сайте разместят информацию о возможных опциях аренды, больниц, ресурсов для поиска жилья и всего, что могло бы помочь ИТ-специалистам, которые решат переехать во Львов.

Сайт будет содержать конкретные советы по переезду во Львов, перечень документов которые нужно изготовить, партнеров, которые готовы помочь чувствовать себя комфортно в Украине. Информацию предоставляют в простом и понятном формате на английском языке.

По словам начальника управления инвестиций и проектов ЛГС Романа Старецкого, такая инициатива поможет Львову стать более заметным и открытым для мира. По его мнению, крупные города должны соревноваться за талантливых и креативных людей.

Интересно! В европейских городах довольно распространены сайты по релокейту. На этих ресурсах каждый человек может найти всю необходимую информацию для переезда в другой город.