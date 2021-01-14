"Львовводоканал" ремонтировать водопроводы: где во Львове не будет воды 14 января
Во Львове 14 января ряд улиц временно останется без воды / Фото из открытых источников
В Львове 14 января работники "Львовводоканала" будут проводить ремонт водопровода на улице Некрасова. Поэтому ряд львовских улиц временно останется без воды.
Причина отключения воды – ремонтные работы на улице Некрасова. Водоснабжение планируют возобновить до 13:00. Об этом сообщила на сайте "Львовводоканала".
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Где во Львове не будет воды с 11:15 до 13:00
- улица Галилея – все дома;
- улица Кобзарская – все дома;
- улица Котика – все дома;
- улица Кутовая – все дома;
- улица Мечникова – все дома;
- улица Некрасова – все дома;
- улица Сороки – все дома;
- улица Цетнеровка – все дома;
- улица Черемшини – все дома.
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