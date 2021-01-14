В Львове 14 января работники "Львовводоканала" будут проводить ремонт водопровода на улице Некрасова. Поэтому ряд львовских улиц временно останется без воды.

Причина отключения воды – ремонтные работы на улице Некрасова. Водоснабжение планируют возобновить до 13:00. Об этом сообщила на сайте "Львовводоканала".

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Где во Львове не будет воды с 11:15 до 13:00

улица Галилея – все дома;

улица Кобзарская – все дома;

улица Котика – все дома;

улица Кутовая – все дома;

улица Мечникова – все дома;

улица Некрасова – все дома;

улица Сороки – все дома;

улица Цетнеровка – все дома;

улица Черемшини – все дома.

Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях воды во Львове можно посмотреть на сайте " Львовводоканала".