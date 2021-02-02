Во Львове продолжают ремонтировать водопроводы. Поэтому 2 февраля из-за запланированных работ ряд улиц города временно останется без водоснабжения.

Источник: "Львовводоканал"

Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Бандеры, Втихи, Рудницкого, Сиховский, Стрыйской и Тарнавского. Водоснабжение планируется восстановить до 20:00.

Интересно Из-за ремонта электросетей 2 февраля в всех районах Львова выключать свет: список улиц

Где во Львове не будет воды с 9:30 до 20:00

площадь Святого Юра – все дома;

улица Ангеловича – все дома;

улица Озаркевича – все дома;

улица Сеченова – все дома;

улица Меретина – все дома;

улица площадь Кропивницкого – все дома;

улица Карпинского – все дома;

улица Бандеры – дома № 14 – 32

улица Вийтовича – все дома;

улица Шептицких – все дома;

улица Шептицкого – все дома;

улица Новакивского – все дома;

улица Листопадового Чина – все дома;

улица Матейко – все дома;

улица Рылеева – все дома;

улица Устияновича – все дома;

улица Техничная – все дома;

улица Каменяров – все дома;

улица Профессорская – все дома;

улица Библиотечная – все дома;

улица Крушельницкой – все дома;

улица Дорошенко – дома № 38 – 70, 39 – 77.

Где во Львове не будет воды с 9:00 до 12:00

улица Барвинских – все дома;

улица Вильде – все дома;

улица Воробкевича – все дома;

улица Втихи – все дома;

улица Грушевая – все дома;

улица Гуцульская – все дома;

улица Довбуша – все дома;

улица Чернецкого – все дома;

улица Заньковецкой – все дома;

улица Збаражская – все дома;

улица Зрубовая – все дома;

улица Казахская – все дома;

улица Корпанюков – все дома;

улица Котка – все дома;

улица Кривоноса – все дома;

улица Кривчицкая Дорога – все дома;

улица Лесная – все дома;

улица Малая – все дома;

улица Межгорная – все дома;

улица На Копани – все дома;

улица На Стороже – все дома;

улица Над Джерелом – все дома;

улица Нежинская – все дома;

улица Нищинского – все дома;

улица Низовая – все дома;

улица Острожского – все дома;

улица Песочная – все дома;

улица Прогулковая – все дома;

улица Репина – все дома;

улица Роскошь – все дома;

улица Садовского – все дома;

улица Солодовая – все дома;

улица Харьковская – все дома;

улица Чумацкая – все дома;

улица Шишманова – все дома;

улица Ялтинская – все дома;

улица Крипьякевича – все дома;

улица Сагайдачного – все дома.

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Где во Львове не будет воды с 9:30 до 14:00

улица Рудницкого – все дома;

улица Бенцаля – все дома;

улица Воля – все дома;

улица Гайворонского – все дома;

улица Котка – все дома;

улица Маковея – все дома;

улица Нагирных – все дома;

улица Сарненская – все дома;

улица Симовича – все дома;

улица Сметаны – все дома;

улица Цегельского – все дома;

улица Шумского – все дома.

Где во Львове не будет воды с 10:30 до 13:00

улица Сихивская – дом № 8.

Где во Львове не будет воды с 10:30 до 15:00

улица Рутковича – все дома;

улица Стрыйская – дома № 1, 2/3, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 36а, 38, 40, 42, 44 , 44а, 46а, 46ц, 46б, 48, 48а.

Где во Львове не будет воды с 10:30 до 15:00