"Львовводоканал" будет ремонтировать водопроводы: где не будет воды 2 февраля
У Львові 2 лютого низка вулиць залишиться без води / 24 канал
Во Львове продолжают ремонтировать водопроводы. Поэтому 2 февраля из-за запланированных работ ряд улиц города временно останется без водоснабжения.
Источник: "Львовводоканал"
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Бандеры, Втихи, Рудницкого, Сиховский, Стрыйской и Тарнавского. Водоснабжение планируется восстановить до 20:00.
Интересно Из-за ремонта электросетей 2 февраля в всех районах Львова выключать свет: список улиц
Где во Львове не будет воды с 9:30 до 20:00
- площадь Святого Юра – все дома;
- улица Ангеловича – все дома;
- улица Озаркевича – все дома;
- улица Сеченова – все дома;
- улица Меретина – все дома;
- улица площадь Кропивницкого – все дома;
- улица Карпинского – все дома;
- улица Бандеры – дома № 14 – 32
- улица Вийтовича – все дома;
- улица Шептицких – все дома;
- улица Шептицкого – все дома;
- улица Новакивского – все дома;
- улица Листопадового Чина – все дома;
- улица Матейко – все дома;
- улица Рылеева – все дома;
- улица Устияновича – все дома;
- улица Техничная – все дома;
- улица Каменяров – все дома;
- улица Профессорская – все дома;
- улица Библиотечная – все дома;
- улица Крушельницкой – все дома;
- улица Дорошенко – дома № 38 – 70, 39 – 77.
Где во Львове не будет воды с 9:00 до 12:00
- улица Барвинских – все дома;
- улица Вильде – все дома;
- улица Воробкевича – все дома;
- улица Втихи – все дома;
- улица Грушевая – все дома;
- улица Гуцульская – все дома;
- улица Довбуша – все дома;
- улица Чернецкого – все дома;
- улица Заньковецкой – все дома;
- улица Збаражская – все дома;
- улица Зрубовая – все дома;
- улица Казахская – все дома;
- улица Корпанюков – все дома;
- улица Котка – все дома;
- улица Кривоноса – все дома;
- улица Кривчицкая Дорога – все дома;
- улица Лесная – все дома;
- улица Малая – все дома;
- улица Межгорная – все дома;
- улица На Копани – все дома;
- улица На Стороже – все дома;
- улица Над Джерелом – все дома;
- улица Нежинская – все дома;
- улица Нищинского – все дома;
- улица Низовая – все дома;
- улица Острожского – все дома;
- улица Песочная – все дома;
- улица Прогулковая – все дома;
- улица Репина – все дома;
- улица Роскошь – все дома;
- улица Садовского – все дома;
- улица Солодовая – все дома;
- улица Харьковская – все дома;
- улица Чумацкая – все дома;
- улица Шишманова – все дома;
- улица Ялтинская – все дома;
- улица Крипьякевича – все дома;
- улица Сагайдачного – все дома.
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Где во Львове не будет воды с 9:30 до 14:00
- улица Рудницкого – все дома;
- улица Бенцаля – все дома;
- улица Воля – все дома;
- улица Гайворонского – все дома;
- улица Котка – все дома;
- улица Маковея – все дома;
- улица Нагирных – все дома;
- улица Сарненская – все дома;
- улица Симовича – все дома;
- улица Сметаны – все дома;
- улица Цегельского – все дома;
- улица Шумского – все дома.
Где во Львове не будет воды с 10:30 до 13:00
- улица Сихивская – дом № 8.
Где во Львове не будет воды с 10:30 до 15:00
- улица Рутковича – все дома;
- улица Стрыйская – дома № 1, 2/3, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 36а, 38, 40, 42, 44 , 44а, 46а, 46ц, 46б, 48, 48а.
Где во Львове не будет воды с 10:30 до 15:00
- улица Тарнавского – дома № 3 – 72а:
- улица Архипенко – все дома.
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