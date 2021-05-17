Наразі найактивніше ремонтують вулиці Бандери, Шевченка, Хмельницького і Пекарську. Деякі роботи планують завершити до кінця 2021 року, а інші – у 2022 році.

До теми Вулиця Бандери має бути найкращою у Львові, – Садовий

У Львові тривають ремонтні роботи на багатьох вулицях

Під час ранкового ефіру на радіо "Люкс FM" Садовий розповів, що у Львові активно продовжують ремонтні роботи на вулицях, які вже розпочали реконструювати.

Мова йде про вулиці Степана Бандери та Богдана Хмельницького. Зараз розпочинаємо новий етап на вулиці Шевченка, вже є всі дозвільні документи. Тривають роботи на вулиці Пекарській, там дуже великий обсяг роботи,

– зазначив мер.

Окрім цього, за словами міського голови, наразі відновлюють роботи на вулиці Пилипа Орлика. Другу частину цієї дороги планують закінчити у 2021 році. Садовий зазначив, що у місті також є багато готових проєктів.

"Якщо ми нормально пропрацюємо це питання на засіданні сесії в четвер, то можливо в цьому році ще будемо братися за вулиці Мазепи та Грінченка", – додав мер.

Садовий розповів, що у Львові також проєктують вулицю Замарстинівську. Там хочуть облаштувати трамвайні колії до Сихова. Окрім цього, розробляють проєкт вулиці Суботівської, адже у місті планують з'єднати Рясне-2 з Левандівкою.

Коротко про ремонти вулиць у Львові