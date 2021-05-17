Сейчас активно ремонтируют улицы Бандеры, Шевченко, Хмельницкого и Пекарскую. Некоторые работы планируют завершить до конца 2021 года, а другие – в 2022 году.

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Во Львове продолжаются ремонтные работы на многих улицах

Во время утреннего эфира на радио "Люкс FM" Садовый рассказал, что во Львове активно продолжают ремонтные работы на улицах, которые уже начали реконструировать.

Речь идет об улицах Степана Бандеры и Богдана Хмельницкого. Сейчас начинаем новый этап на улице Шевченко, уже есть все разрешительные документы. Продолжаются работы на улице Пекарской, там очень большой объем работы,

– отметил мэр.

Кроме этого, по словам городского главы, сейчас возобновляют работы на улице Филиппа Орлика. Вторую часть этой дороги планируют закончить в 2021 году. Садовый отметил, что в городе также есть много готовых проектов.

"Если мы нормально проработаем этот вопрос на заседании сессии в четверг, то возможно в этом году еще будем браться за улицы Мазепы и Гринченко", – добавил мэр.

Садовый рассказал, что во Львове также проектируют улицу Замарстыновскую. Там хотят обустроить трамвайные пути до Сихова. Кроме этого, разрабатывают проект улицы Субботовской, ведь в городе планируют соединить Рясное-2 с Левандовкой.

Коротко о ремонтах улиц во Львове