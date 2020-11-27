О введении полного локдауна в Украине можно говорить, если заполненность коек в медучреждениях, где лечат коронавирус, составит 70%. Однако сейчас во львовских больницах заполнено лишь 48% коек, а количество свободных мест для больных постоянно увеличивается.

Сейчас во львовских больницах, где лечат больных коронавирусом, есть 1220 коек. Однако заполнены далеко не все места – лишь 48%. Об этом в фейсбуке рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

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Садовый о заполненности во львовских больницах

По словам мэра города, по состоянию на 27 ноября в стационарах львовских больниц находятся 587 больных коронавирусом. Заполненность в медучреждениях составляет около 48%.

Министр Степанов говорит, что о полном закрытии на карантин можно говорить, если заполненность коек по Украине перейдет за отметку 70%. Эпидемия – это также и сухая математика, поэтому давайте поговорим о цифрах и показателях по Львову. По состоянию на сегодня у нас 1220 коек, готовых принимать больных. В стационаре лечится 587 пациентов. То есть заполненность кроватей по Львову – 48%,

– отметил Садовый.

Поскольку зимой заболеваемость растет, город решил обустроить новый корпус для больных коронавирусом в Львовской больнице скорой помощи. Поэтому к концу года количество мест для пациентов с COVID-19 возрастет.

По словам городского головы, Львов делает все, чтобы количество свободных коек в больницах, где лечат больных коронавирусом, было стабильным. Так каждый львовянин будет уверен, что о нем позаботятся в случае инфицирования.

Мэр города о локдауне и карантине выходного дня

По мнению Садового, решение о закрытии на карантин выходного дня или локдауне нельзя принимать единолично.

"Карантин выходного дня или любая другая форма усиления карантина во Львове будет приниматься только по согласованию позиций людей, на жизнь которых это может повлиять. Мы проводим консультации с львовским бизнесом и каждый день сверяем часы. Решение о закрытии не может быть единоличным. Это важно!" – добавил мэр Львова.

Обратите внимание! По состоянию на 27 ноября во Львовской области выявили 898 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них во Львове – 461 положительный анализ. В стационарах львовских больниц находятся 587 пациентов. Из них подтвержденный положительный ПЦР-анализ есть у 409 человек. 35 больных коронавирусом находятся в реанимации, а 14 – на аппаратах ИВЛ.

Смотрите видео о заполненности львовских больниц: