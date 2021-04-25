Это решение неожиданное для нас, – Садовый о желтой зоне на Львовщине
Андрей Садовый / 24 канал
Андрей Садовый заявил, что решение государственной комиссии о переводе Львовщины в желтую зону карантина является неожиданным. Уже в понедельник, 26 апреля, состоится собрание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Источник:Телеграм Андрея Садового
По словам мэра Львова, комиссия выдаст "все протоколы и дальнейшие указания для работы".
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Мы много работаем для того, чтобы получать положительные эпидемиологические показатели, но это решение неожиданное для нас,
– отметил глава города.
Садовый отметил, что "сегодня на внеочередном заседании государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила перевести Львов из"красной" сразу в "желтую" зону.
Главное о решении комиссии
- Олег Немчинов сообщил, что с 00:00 26 апреля Львовская область выходит из красной карантинной зоны.
- Потому на территории Львовщины будет действовать желтая зона.
- Директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис ранее рассказывал, что эпидемиологическая ситуация в области улучшилась. В частности, фиксируют меньше, чем 60 больных на 100 тысяч жителей Львовщины.
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