Андрей Садовый заявил, что решение государственной комиссии о переводе Львовщины в желтую зону карантина является неожиданным. Уже в понедельник, 26 апреля, состоится собрание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По словам мэра Львова, комиссия выдаст "все протоколы и дальнейшие указания для работы".

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Мы много работаем для того, чтобы получать положительные эпидемиологические показатели, но это решение неожиданное для нас,

– отметил глава города.

Садовый отметил, что "сегодня на внеочередном заседании государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила перевести Львов из"красной" сразу в "желтую" зону.

Главное о решении комиссии

Олег Немчинов сообщил, что с 00:00 26 апреля Львовская область выходит из красной карантинной зоны.

Потому на территории Львовщины будет действовать желтая зона.

Директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис ранее рассказывал, что эпидемиологическая ситуация в области улучшилась. В частности, фиксируют меньше, чем 60 больных на 100 тысяч жителей Львовщины.

Обратите внимание! В самом Львове локдаун продлится как минимум до 4 мая.