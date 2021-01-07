Бегал по улице и резал себя ножом: во Львове патрульные спасли подростка от самоубийства
Во Львове патрульные спасли 17-летнего парня от самоубийства / Патрульная полиция Львовщины
Во Львове 6 января патрульные спасли несовершеннолетнего от самоубийства. 17-летний парень бегал по улицам, угрожал прохожим ножом и резал себя.
Подростка спасли патрульные Роман Страмик и Юрий Цебенко. Правоохранители нашли парня на улице Владимира Великого. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовщины.
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Как несовершеннолетний резал себя ножом
- Около 19:00 патрульным поступило сообщение. Неравнодушные львовяне рассказали, что на улице Керамической парень бегает с большим ножом и режет себя.
- Патрульные, не теряя ни минуты, отправились на место вызова. Когда полицейские приехали, то парень оттуда уже убежал.
- Другие прохожие рассказали правоохранителям, что на прилегающих улицах бегает юноша и угрожает людям ножом. Патрульные отправились на его поиски.
- На одной из улиц правоохранители увидели экипаж полиции охраны, который тоже получил обращение от прохожих о парне.
- Они рассказали, что несовершеннолетний побежал на улицу Владимира Великого. Патрульные отправились туда и нашли его.
- Парень начал убегать, поэтому полицейские загнали его в тупик.
17-летнего парня спасли патрульные Роман Страмик и Юрий Цебенко / Фото Патрульной полиции Львовщины
Как патрульные спасли парня
- Юноша приставил себе нож к груди и предупредил, что, если кто-то подойдет ближе, то он убьет себя.
- Правоохранитель, который стоял в 10 метрах от парня, начал переговоры. В то же время его напарник вызвал экипаж на подмогу и скорую помощь, потому что увидел, что на обеих руках парня были резаные раны.
- Патрульный просил юношу разрешить перевязать его раны. Однако несовершеннолетний начал показательно наносить себе повреждения.
- После долгих переговоров подросток признался, что пережил очень серьезное потрясение и не хочет жить.
- Позже патрульный все же нашел правильные слова, и парень выбросил нож. 17-летнего львовянина передали медикам.
- Они обработали порезы на руках и отвезли парня в больницу.
- Туда же патрульные привезли мать юноши.
Парень резал себя ножом на улице / Фото Патрульной полиции Львовщины
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