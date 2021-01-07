Во Львове 6 января патрульные спасли несовершеннолетнего от самоубийства. 17-летний парень бегал по улицам, угрожал прохожим ножом и резал себя.

Подростка спасли патрульные Роман Страмик и Юрий Цебенко. Правоохранители нашли парня на улице Владимира Великого. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовщины. К теме Ужасное самоубийство: на Львовщине взрыв петарды разорвал мужчине голову – фото Как несовершеннолетний резал себя ножом Около 19:00 патрульным поступило сообщение. Неравнодушные львовяне рассказали, что на улице Керамической парень бегает с большим ножом и режет себя.

Патрульные, не теряя ни минуты, отправились на место вызова. Когда полицейские приехали, то парень оттуда уже убежал.

Другие прохожие рассказали правоохранителям, что на прилегающих улицах бегает юноша и угрожает людям ножом. Патрульные отправились на его поиски.

Патрульные отправились на его поиски. На одной из улиц правоохранители увидели экипаж полиции охраны, который тоже получил обращение от прохожих о парне.

Они рассказали, что несовершеннолетний побежал на улицу Владимира Великого. Патрульные отправились туда и нашли его.

Парень начал убегать, поэтому полицейские загнали его в тупик.

17-летнего парня спасли патрульные Роман Страмик и Юрий Цебенко / Фото Патрульной полиции Львовщины Как патрульные спасли парня Юноша приставил себе нож к груди и предупредил, что, если кто-то подойдет ближе, то он убьет себя.

и предупредил, что, если кто-то подойдет ближе, то он убьет себя. Правоохранитель, который стоял в 10 метрах от парня, начал переговоры. В то же время его напарник вызвал экипаж на подмогу и скорую помощь, потому что увидел, что на обеих руках парня были резаные раны.

Патрульный просил юношу разрешить перевязать его раны. Однако несовершеннолетний начал показательно наносить себе повреждения.

После долгих переговоров подросток признался, что пережил очень серьезное потрясение и не хочет жить.

Позже патрульный все же нашел правильные слова, и парень выбросил нож. 17-летнего львовянина передали медикам.

Они обработали порезы на руках и отвезли парня в больницу.

Туда же патрульные привезли мать юноши.

Парень резал себя ножом на улице / Фото Патрульной полиции Львовщины