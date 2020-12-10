Резня под Львовом: в Винниках задержали злоумышленника – фото
В Винниках подо Львовом 10 декабря подрались мужчины. Один из них достал нож и едва не зарезал другого. Правоохранители объявили злоумышленнику о подозрении.
Инцидент произошел около 1: 00. Мужчины подрались на улице после общей попойки. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.
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Как мужчина едва не зарезал своего знакомого
- Обеспокоенный мужчина позвонил в полицию около 1:00. Он рассказал, что его жена, с которой он уже не живет, систематически пьет и не заботится об их общих детях.
- На место вызова приехали патрульные. В квартире женщины на улице Кольцевой они увидели пьяную компанию и 3 детей в возрасте 4, 7 и 8 лет.
- Взрослые употребляли алкоголь и курили в помещении, где были дети.
- Правоохранители сказали людям, кроме владелицы квартиры и детей, покинуть квартиру. После этого они поговорили с 27-летней матерью.
- После разговора патрульные вышли на улицу и услышали шум. Какая-то женщина воскликнула: "Брось нож!".
- Правоохранители подошли ближе и увидели драку между мужчинами, которые только что вышли из квартиры, где была пьянка.
- Один из мужчин пырнул другого ножом. 34-летний злоумышленник не реагировал на указания патрульных, поэтому правоохранители выбили из его рук нож и задержали.
- Раненый мужчина лежал на земле. Один из патрульных надел перчатки, разрезал одежду пострадавшего и зажал ножевую рану на спине, из которой сильно текла кровь.
- Медики скорой помощи забрали 35-летнего мужчину в больницу.
Злоумышленник едва не зарезал знакомого после попойки / Фото патрульной полиции Львовщины
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Что грозит злоумышленнику
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет за решеткой.
Мужчину задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото Патрульной полиции Львовщины
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