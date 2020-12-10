В Винниках подо Львовом 10 декабря подрались мужчины. Один из них достал нож и едва не зарезал другого. Правоохранители объявили злоумышленнику о подозрении.

Инцидент произошел около 1: 00. Мужчины подрались на улице после общей попойки. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины. Интересно Бил друга обогревателем: во Львове мужчина едва не убил знакомого Как мужчина едва не зарезал своего знакомого Обеспокоенный мужчина позвонил в полицию около 1:00. Он рассказал, что его жена, с которой он уже не живет, систематически пьет и не заботится об их общих детях.

На место вызова приехали патрульные. В квартире женщины на улице Кольцевой они увидели пьяную компанию и 3 детей в возрасте 4, 7 и 8 лет.

Взрослые употребляли алкоголь и курили в помещении, где были дети.

Правоохранители сказали людям, кроме владелицы квартиры и детей, покинуть квартиру. После этого они поговорили с 27-летней матерью.

После разговора патрульные вышли на улицу и услышали шум. Какая-то женщина воскликнула: "Брось нож!".

Правоохранители подошли ближе и увидели драку между мужчинами, которые только что вышли из квартиры, где была пьянка.

Один из мужчин пырнул другого ножом. 34-летний злоумышленник не реагировал на указания патрульных, поэтому правоохранители выбили из его рук нож и задержали.

Раненый мужчина лежал на земле. Один из патрульных надел перчатки, разрезал одежду пострадавшего и зажал ножевую рану на спине, из которой сильно текла кровь.

Медики скорой помощи забрали 35-летнего мужчину в больницу.

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