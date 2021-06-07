Ряд улиц в 3 районах Львова 7 июня останется без света: адреса

Специалисты "Львовоблэнерго" 7 июня будут проводить ремонтные работы на электросетях города. Поэтому ряд улиц во Франковском, Железнодорожном и Шевченковском районах Львова временно останутся без света.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
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Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00
- улица Сулимы – все дома;
- улица Багряного – все дома;
- улица Терлецкого – все дома;
- улица Копача – все дома;
- улица Сухая – все дома;
- улица Окружная – дома № 1 – 50;
- улица Кравченко – дом № 8;
- улица Белогорща – все дома;
- улица Гаёвской – все дома;
- улица Дагестанская – все дома;
- улица Чувашская – дома № 32 – 49;
- улица Соломенка – все дома;
- улица Подстригача – дом № 3;
- улица Стрыйская – дома № 202 – 204;
- улица Низинная – дома № 17 – 23 (нечетные);
- улица Сластиона – дома № 3, 5, 7;
- улица Широкая – дома № 53, 55;
- улица Мурашко – все дома;
- улица Покутская – все дома;
- улица Торфяная – дома № 9, 11, 13, 15, 17, 19;
- улица Зеленая – дома № 107, 109, 109а;
- улица Пачевского – все дома.