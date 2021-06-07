Ряд улиц в 3 районах Львова 7 июня останется без света: адреса

7 июня 2021 , 10:20
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Источник:

"Львовоблэнерго"

Специалисты "Львовоблэнерго" 7 июня будут проводить ремонтные работы на электросетях города. Поэтому ряд улиц во Франковском, Железнодорожном и Шевченковском районах Львова временно останутся без света.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.

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Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00

  • улица Сулимы – все дома;
  • улица Багряного – все дома;
  • улица Терлецкого – все дома;
  • улица Копача – все дома;
  • улица Сухая – все дома;
  • улица Окружная – дома № 1 – 50;
  • улица Кравченко – дом № 8;
  • улица Белогорща – все дома;
  • улица Гаёвской – все дома;
  • улица Дагестанская – все дома;
  • улица Чувашская – дома № 32 – 49;
  • улица Соломенка – все дома;
  • улица Подстригача – дом № 3;
  • улица Стрыйская – дома № 202 – 204;
  • улица Низинная – дома № 17 – 23 (нечетные);
  • улица Сластиона – дома № 3, 5, 7;
  • улица Широкая – дома № 53, 55;
  • улица Мурашко – все дома;
  • улица Покутская – все дома;
  • улица Торфяная – дома № 9, 11, 13, 15, 17, 19;
  • улица Зеленая – дома № 107, 109, 109а;
  • улица Пачевского – все дома.
Обратите внимание! Информацию относительно других плановых и аварийных отключений света во Львове можно узнать на сайте " Львовоблэнерго".
Автор: Ольга Котів