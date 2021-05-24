Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
Интересно Коронавирус во Львове и области: актуальная статистика заболеваемости на 24 мая
Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00
- улица Архипенко – дома № 10, 12, 4, 6, 8;
- улица Зимова – дома № 1, 3, 5;
- улица Костомарова – дома № 16, 18, 20;
- улица Липы – дома № 16, 18, 39, 43, 45;
- улица Мациевича – дома № 12, 20, 8;
- улица Машинистов – дома № 1, 3, 5 – 23;
- улица Мучна – дом № 25;
- улица Нестора Летописца дом № 15;
- улица Олесницкого – дома № 11, 35, 41;
- улица Под Голоском – дома № 19;
- улица Повитряна – дома № 12, 14, 26, 28;
- улица Шота Руставели – дома № 5, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34А, 36;
- улица Скельна – дома № 3, 5;
- улица Сяйво – дома № 14, 16, 18;
- улица Тунельна – дом № 24;
- улица Тютюнников – дома № 2;
- улица Франко – дома № 44, 46, 48 – 55, 57, 59, 60, 63, 65, 67, 69, 71;
- улица Шевченко – дом № 340а;
- Яблоневая – дом № 2.
Актуально Во Львове на месяц выключили горячую воду: начались традиционные гидравлические испытания
Где не будет света в Рясном с 9:00 до 17: 00
- улица Брюховицкая – дома № 214, 228, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262;
- улица Дубровицкая – дома № 1 – 6, 8, 10 – 26 (парные);
- улица Лушпинского – дома № 1 – 6 (а), 8 – 12, 15 – 21 (а), 23;
- улица Маршаловка – дома № 11, 13, 21а, 7;
- улица Моха – дома № 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8, 8А;
- улица Прокоповича – дома № 10, 16, 18, 20, 22;
- улица Речицкая – дома № 11, 27, 27а;
- улица Яновского – дома № 1 – 10.