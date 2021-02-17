На Львовщине спасатели продолжают помогать пациентам добираться в медучреждения через сугробы. Так, 16 февраля чрезвычайники отвезли роженицу с детьми в больницу на вездеходе.

Автомобиль медиков не мог проехать к жилищу роженицы. Спасатели отвезли женщину в больницу на вездеходе "Богун". К теме Несли 1,5 километра через сугробы: чрезвычайники помогли медикам спасти пациентку – видео Как чрезвычайники помогли женщине Около 11:52 чрезвычайникам поступило сообщение, от главного врача Журавенской городской больницы.

Медик рассказал, что в селе Которины из-за снежных заносов карета скорой не может самостоятельно добраться на осмотр к беременной женщине.

Как выяснилось, местная жительница, мать 3 детей, была на последней неделе беременности.

Поэтому медики, понимая, что состояние женщины неопределенное, решили обратиться за помощью к спасателям.

На место происшествия для осмотра женщины на вездеходе "Богун" выехали чрезвычайники и врачи.

После осмотра медики решили госпитализировать 32-летнюю женщину и ее детей 2, 4 и 6 лет.

Чрезвычайники с помощью вездехода увезли женщину с детьми в медучреждение.

Для оказания помощи привлекли 4 спасателей и 2 единицы спецтехники. Смотрите видео, как на Львовщине чрезвычайники помогли роженице: