Родители ученицы одной из червоноградских школ подали на учительницу в суд из-за клеветы. Женщина утверждала, что 10-классница подделала оценку в журнале. Суд обязал преподавательницу возместить девушке 3 тысячи гривен морального вреда.

Экспертиза доказала, что школьница не подделывала оценку в классном журнале. Она в то время была на соревнованиях.

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Учительница настаивала, что школьница подделала оценку

В 2018 году учительница биологии УВК "Специализированная школа І-ІІ ступеней коллегиум №3" обвинила школьницу в исправлении оценки в журнале.

По мнению преподавательницы, 10-классница исправила двойку на отметку об отсутствии на уроке 22 марта.

Затем учительница сообщила об этом классной руководительнице и бабушке девушки, которая работает заместительницей директора школы.

Школьница отрицала, что исправляла оценку и на следующий день показала преподавательнице справку, в которой отмечалось, что с 19 по 23 марта она была на тренировочных сборах во Львове.

Преподавательница заявила, что ученица умышленно подделала справку, чтобы скрыть исправление оценки.

Женщина настаивала на том, что девушка присутствовала на том уроке.

10-классница довольно болезненно восприняла обвинения. Она расплакалась и пошла в медпункт за успокоительным.

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Родители подтвердили отсутствие девушки на уроке

Учительница вызвала в школу родителей. Женщина утверждала, что их дочь исправила оценку "2" на отметку "н" и показала поддельную справку за 22 марта.

Однако отец 10-классницы подтвердил, что его дочь не приходила на урок биологии в тот день, потому что и вправду была на тренировочных сборах во Львове. Мужчина подал на учительницу в суд, ведь такими обвинениями она нанесла моральные страдания его ребенку.

Суд состоялся только 24 февраля 2021 года. В настоящее время 10-классница уже завершила свое обучение в школе и стала совершеннолетней. Девушка рассказала, что конфликт с учительницей биологии причинил ей моральные неудобства, ведь вся школа знала о клевете на нее. Школьница перестала ходить на уроки биологии. Однако преподавательница так перед ней и не извинилась.

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Двойки в классном журнале не было

В суде учительница отрицала версию отца школьницы.

Она настаивала, что девушка была в школе 22 марта и получила двойку, потому что не подготовилась к уроку.

Однако директор школы Петр Шкилюк рассказал, что школьницы в тот день на уроке действительно не было.

По его словам, служебная проверка не подтвердила подделки оценки в школьном журнале.

Во Львове в марте 2020 года провели судебную экспертизу классного журнала.

Эксперты установили, что в ячейке напротив фамилии девушки сначала написали отметку "н", а ее обвели.

Двойки в этой клеточке совсем не было.

Отец девушки требовал 100 тысяч гривен компенсации

Судья Червоноградского райсуда Андрей Жураковский удовлетворил иск отца школьницы. Школа должна опровергнуть перед педагогическим коллективом информацию, которую распространила учительница биологии, в былом о 10-класснице. Отец школьницы требовал, чтобы преподавательница оплатила его дочери 30 тысяч гривен моральной компенсации, а еще 70 тысяч гривен компенсации должна была оплатить школа.

Однако суд удовлетворил это требование лишь частично. Учительницу обязали выплатить 3 тысячи гривен моральной компенсации. Преподавательница может подать апелляцию на это решение суда в течение 30 дней со дня его провозглашения.