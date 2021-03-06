Депутаты Львовского районного совета проголосовали за лишение статуса своего теперь уже экс-колеги Романа Любицкого. Он прошел в райсовет по списку ВО "Свобода", но влип в скандал из-за продажи телеканала "Первый независимый" группе олигарха Виктора Медведчука.

Голосование за досрочное прекращение депутатских полномочий Романа Любицкого во Львовском районном совете состоялось 5 марта. Это решение поддержали большинством голосов. Стоит знать Журналисты медведчуковских СМИ "перебираются" на львовский канал: как он получил лицензию К слову, в городской ячейке "Свободы" уже сообщили, что в районном совете Любицкого заменит Владимир Харчук. Во времена президентства Петра Порошенко он работал в Львовской ОГА, когда ту возглавлял Олег Синютка. Коротко о скандале с "Первым независимым" После санкций против Виктора Медведчука и Тараса Козака в Украине заблокировали телеканалы, которые официально принадлежали последнему.

Поэтому члены пророссийской "Оппозиционные платформы – За жизнь" начали искать пути для продолжения своей пропаганды. Подвернулся вариант с львовским каналом "Первый независимый".

Оформили все таким образом, будто купили телеканал сами журналисты. Уставный капитал ООО, которое его оформило на себя, составлял целых 100 гривен.

По другую сторону трансфера был Роман Любицкий – депутат Львовского райсовета и не последний человек в местной ячейке "Свободы". Но после громкого скандала партия от него отреклась.