Любицкого, который продал канал группе Медведчука, лишили статуса депутата
Депутаты Львовского районного совета проголосовали за лишение статуса своего теперь уже экс-колеги Романа Любицкого. Он прошел в райсовет по списку ВО "Свобода", но влип в скандал из-за продажи телеканала "Первый независимый" группе олигарха Виктора Медведчука.
Источник:ВО "Свобода"
Голосование за досрочное прекращение депутатских полномочий Романа Любицкого во Львовском районном совете состоялось 5 марта. Это решение поддержали большинством голосов.
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К слову, в городской ячейке "Свободы" уже сообщили, что в районном совете Любицкого заменит Владимир Харчук. Во времена президентства Петра Порошенко он работал в Львовской ОГА, когда ту возглавлял Олег Синютка.
Коротко о скандале с "Первым независимым"
- После санкций против Виктора Медведчука и Тараса Козака в Украине заблокировали телеканалы, которые официально принадлежали последнему.
- Поэтому члены пророссийской "Оппозиционные платформы – За жизнь" начали искать пути для продолжения своей пропаганды. Подвернулся вариант с львовским каналом "Первый независимый".
- Оформили все таким образом, будто купили телеканал сами журналисты. Уставный капитал ООО, которое его оформило на себя, составлял целых 100 гривен.
- По другую сторону трансфера был Роман Любицкий – депутат Львовского райсовета и не последний человек в местной ячейке "Свободы". Но после громкого скандала партия от него отреклась.
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