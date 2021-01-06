Мэр Львова Андрей Садовый поздравил горожан с Рождеством волшебным видео. Оно полностью передает атмосферу Львовского Рождества и суеты, которая связана с подготовкой к празднованиям.

В видео прекрасно передали атмосферу предрождественской суеты во Львове. Здесь можно увидеть и электриков, которые зажигают огни главной елки города и крупных праздничных ангелов, и маленького пастушка-колядника, который согревается липовым чаем, сообщает 24 канал.

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Что можно увидеть в рождественском видео

Садовый опубликовал на своей фейсбук-странице видео, которое точно передает дух Рождества во Львове. В нем можно увидеть подготовку к празднованию и почувствовать, с какой любовью привлеченные к этому люди делают свою работу.

Главной героиней является маленькая девочка, которая дает точные указания по подготовке настоящей рождественской атмосферы во Львове. Здесь можно увидеть и очаровательную барышню, которая везет сено для львовской шопки, и охранников, которые должны не забыть повесить рождественский колокольчик на кота, живущего во львовской мэрии.

Смотрите видео Рождественского Львова от мэра города: