Бесспорно, рождественский Львов – волшебный и незабываемый. Каждая улочка города пропитана праздничной атмосферой. Чтобы вы смогли по-настоящему почувствовать дух львовского Рождества, мы подготовили подборку праздничных локаций, которые можно посетить в 2021 году.

Все рождественские мероприятия во Львове будут проходить с соблюдением противоэпидемических норм. Однако карантин не испортит праздничную атмосферу в городе. Львовяне и туристы даже на улице смогут насладиться волшебными праздничными витринами магазинов и иллюминацией, увидеть главную елку города на площади возле Оперного театра и отведать традиционные вкусности на уличных ярмарках, сообщает 24 канал.

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Главная новогодняя елка города

На площади перед Львовским оперным театром 14 декабря установили главную елку города. 18-метровую лесную красавицу привезли из села Опака Дрогобычского района. Поэтому накануне Дня святого Николая, 18 декабря, ее зажгли.

Участниками торжественного открытия главной елки города стали пластуны и хористы капеллы "Дударик". Массовые традиционные гуляния отменили из-за пандемии коронавируса. Однако львовяне остались очень довольны елкой. Они отмечают, что главное деревце Львова – необычайно красивое.

Где найти: площадь возле Львовского театра оперы и балета.



Главную новогоднюю елку Львова установили возле Оперного театра / Фото Львовского горсовета

Праздничная площадь Рынок

Площадь Рынок – это главная площадь во Львове. Здесь сосредоточены много интересных для туристов и горожан локаций – тематические кафе, рождественские ярмарки, музеи, каток, главная шопка и тому подобное.

Каток на площади Рынок

Ежегодно во Львове на площади Рынок устанавливают каток под открытым небом. 2021 год не стал исключением. Каток на площади Рынок уже работает, поэтому все желающие могут покататься здесь на коньках. График работы катка – с 10:00 до 21:00 с перерывами на чистку льда, которые длятся 30 – 40 минут.

Какова стоимость билетов:

С понедельника по четверг взрослые билеты на каток стоят 110 гривен, а детские – 90 гривен.

С пятницы по воскресенье взрослые билеты стоят 150 гривен, а детские – 110 гривен.



Каток на площади Рынок / Фото официального туристического сайта Львова

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Львовская Рождественская шопка

Во Львове 24 декабря торжественно открыли авторскую интерактивную рождественскую шопку. Ее разметили, как и каждый год, у входа в Ратушу. На львовскую шопку можно не только смотреть – каждый желающий имеет возможность зайти внутрь и сделать фото.

Сценка рождественской шопки, которую установили на площади Рынок состоит из 5 двухметровых фигур, вырезанных из тополя. Их разрисовывали дети из Львова.

Где найти: главный вход во Львовскую ратушу.



Во Львове установили рождественскую интерактивную шопку / Фото Львовского горсовета

Маленькие рождественские ярмарки

В 2021 году формат проведения рождественских ярмарок во Львове изменили, чтобы адаптировать его к карантинным требованиям. Однако это не повредило волшебной атмосфере, которую можно почувствовать возле яток с душистым глинтвейном и рождественскими вкусностями.

С 14 декабря в городе стартовала праздничная уличная торговля, где можно купить сувениры и еду. Ятки расположили в разных локациях Львова.

проспект Свободы;

площадь Рынок;

улица Курбаса;

улица Галицкая и в проезде Кривая липа;

улица Братьев Рогатинцев;

площадь Мытная.

Обратите внимание! В Украине 8 января начнется зимний локдаун. Поэтому в связи с ограничениями, которые будут действовать в стране, во Львове изменят специфику работы рождественских ярмарок. Здесь будут продавать только продукты на напитки, а сувенирные ларьки будут закрыты.



Во Львове открыли маленькие ярмарки / Фото "То є Львів"

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Рождественский пляц за Арсеналом

За городским Арсеналом, между улицами Староеврейской и Братьев Рогатинцев, появилась рождественская площадь. Там расположили колыбы и елку.

На площади можно найти забавы на любой вкус. Там создали атмосферное место, где можно провести время с друзьями и семьей. Также на площади за Арсеналом туристы смогут увидеть, каким является настоящее Львовское Рождество.

Где найти: площадь за Городским арсеналом, улица Подвальная, 5.



За Арсеналом открыли рождественскую площадь / Фото официального туристического сайта Львова

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Рождественский Дидух

Во Львове уже много лет подряд Рождество начинается с установки Дидуха. В 2021 году его установили совсем недалеко от площади Рынок – на площади Яворского.

Главного львовского Дидуха создали мастера Музея народной архитектуры и быта имени Шептицкого. В 2021 году он – особенный: высота Дидуха составляет около 4 метров и он состоит из 120 маленьких дидухов.

Где найти: площадь Яворского.



Во Львове установили Рождественского Дидуха / Фото Львовского горсовета К теме Праздник во время пандемии: во Львове определили, как будут праздновать Рождество 2021 Рождество в Шевченковском Гаю В Шевченковском Гаю 7 и 8 января состоится ежегодное традиционное празднование Рождества с вертепом и колядками. Действо будет наполнено народными традициями и обычаями. Поэтому, если вы хотите насладиться традиционными украинскими песнопениями, обязательно зайдите сюда. Где найти: Музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого, расположенный на улице Чернечья гора, 1.



В Шевченковском Гаю будут праздновать Рождество / Фото официального туристического сайта Львова

Конечно, это не все праздничные локации, которые создали во Львове на Рождество, ведь весь город полностью пропитан необычайной атмосферой праздника. Даже просто гуляя по городу Льва, можно почувствовать себя, как в детстве, зачарованно наблюдать за созданием сладостей в "Львовской мастерской шоколада" и смотреть, как сияют елка возле Львовской оперы и праздничные 8-метровые ангелы на улице Сербской.

Приезжайте во Львов в период рождественских праздников, ведь это путешествие обязательно станет для вас незабываемым и принесет массу положительных эмоций.

24 канал поздравляет всех с Рождеством! Счастливых праздников!